[가요소식] 아이브, 내달 10일 첫 정규 음반으로 컴백

장예은, 싱글 '스트레인지 웨이 투 러브' 발매엔믹스, 전 세계 13개 지역 순회하는 팬 쇼케이스 개최▲ 아이브, 내달 10일 첫 정규로 컴백 = 걸그룹 아이브가 첫 정규 음반 '아이 해브 아이브'(I've IVE)로 컴백한다고 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 17일 밝혔다.전작 '애프터 라이크'(After LIKE) 이후 8개월 만의 신보인 이번 음반은 4월 10일 공개된다.아이브는 2021년 싱글 '일레븐'(ELEVEN)로 데뷔한 후, '러브 다이브'(LOVE DIVE), '애프터 라이크'(After LIKE)까지 연타석 흥행에 성공했다.'러브 다이브'는 국내 최대 음원 플랫폼 멜론에서 연간 1위를 차지했다.▲ 장예은, 싱글 '스트레인지 웨이 투 러브' 발매 = 가수 장예은이 내달 20일 싱글 '스트레인지 웨이 투 러브'(Strange way to love)를 발매한다고 소속사 슈퍼벨컴퍼니가 밝혔다.장예은은 2015년 3월 걸그룹 CLC의 메인 래퍼로 가요계에 데뷔했다.지난해 8월 슈퍼벨컴퍼니와 전속계약을 체결하며, 홀로서기에 도전했다.이번 싱글은 정식 솔로 데뷔 이전 선공개 곡이다.▲ 엔믹스, 전 세계 13개 지역 순회하는 팬 쇼케이스 개최 = 걸그룹 엔믹스가(NMIXX)가 첫 해외 쇼케이스 투어를 떠난다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 밝혔다.엔믹스는 5월 2일(이하 현지시간) 시애틀, 4일 산호세, 5일 로스앤젤레스(LA), 8일 댈러스, 9일 휴스턴, 12일 애틀랜타, 14일 워싱턴 D.C.까지 북미 8개 도시를 순회한다.이후 아시아로 옮겨 6월 4일 방콕, 9일 자카르타, 18일 대만, 23일 싱가포르, 30일 마닐라 등 아시아 5개 지역에서 현지 팬을 만날 예정이다.엔믹스는 해외 쇼케이스 투어에 앞서 20일 미니 1집 '엑스페르고'(expergo)를 발매한다./연합뉴스