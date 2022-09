블랙핑크, 'K-걸그룹' 첫 영국 앨범 차트·스포티파이 주간 1위(종합)

그룹 뉴이스트 출신 백호가 다음 달 12일 첫 미니음반 '앱솔루트 제로'(Absolute Zero)를 내고 솔로 가수로 첫 걸음을 내디딘다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 24일 밝혔다. 이번 음반에는 타이틀곡 '노 룰즈'(No Rules)를 비롯해 '페스티벌 인 마이 카'(Festival in my car), '러브 번'(LOVE BURN), 글렌체크의 준원이 피처링으로 참여한 '위 돈트 케어 노 모어'(We don't care no more) 등 여섯 곡이 수록됐다. 타이틀곡 '노 룰즈'는 중독성 강한 베이스 라인과 록 사운드가 특징인 노래다. 백호는 이 노래를 포함해 음반 대다수 곡의 작사·작곡에 참여해 완성도를 높였다. 플레디스엔터테인먼트는 "'앱솔루트 제로'는 모든 분자의 에너지 흐름이 '0'이 돼 어떠한 저항도 없는 상태인 '절대영도'를 가리킨다"며 "홀로서기에 나선 백호의 새 출발을 이야기하는 만큼 그만의 온도를 담아낸 앨범"이라고 소개했다. /연합뉴스