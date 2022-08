지구 반대편 '기회의 땅'으로…K팝그룹, 라틴아메리카 진출 러시

그룹 블랭키(BLANK2Y) 영빈이 24일 오전 서울 화양동 건국대학교 새천년관에서 열린 새 디지털 미니 앨범 'K2Y II : PASSION [FUEGO]' 발매 기념 쇼케이스 참석해 타이틀곡 'FUEGO(Burn it up)' 공연을 펼치고 있다.이번 앨범은 지난 5월 첫 미니앨범 'K2Y I : CONFIDENCE Thumbs Up'로 데뷔해 활동을 펼친 뒤 3개월 만에 발매하는 디지털 미니 앨범이다. 타이틀곡 FUEGO(BURN IT UP)은 웅장한 드럼비트 위 강렬하고 이국적인 리드가 인상적인 곡으로 한층 성장한 블랭키의 음악성과 퍼포먼스를 보여준다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com