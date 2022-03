[포토] 브레이브걸스 민영, '돋보이는 인형 미모'

그룹 브레이브걸스 민영이 23일 오후 서울 목동 로운아트홀에서 열린 여섯 번째 미니앨범 'THANK YOU(땡큐)' 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다.이번 앨범에는 타이틀곡 '땡큐'를 비롯해 '우리끼리 (You and I)', '물거품 (Love Is Gone)', '캔 아이 러브 유', '땡큐 (Remix)'까지 총 다섯 곡이 수록되어 있다. 또한 브레이브 프로듀서 사단이 뭉쳐 이번 앨범 수록곡들의 완성도를 높이며 음악성과 대중성을 고루 갖춘 곡들로 K팝 리스너들의 귀를 사로잡을 예정이다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com