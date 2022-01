BTS '마이 유니버스', 빌보드 싱글 차트 16주 연속 진입

그룹 방탄소년단이 밴드 콜드플레이와 손잡고 발표한 협업곡 '마이 유니버스'(My Universe)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 16주 연속 진입에 성공했다.빌보드가 19일(현지시간) 발표한 차트에 따르면 이 노래는 '핫 100' 차트에서 94위를 기록했다.'마이 유니버스'는 이 밖에도 '어덜트 팝 에어플레이' 13위, '캐나다 핫 AC' 10위, '캐나다 CHR/TOP' 36위, '캐나디안 디지털 송 세일즈' 38위, '캐나디안 핫 100' 38위를 각각 기록했다.방탄소년단은 전 세계 200개 이상 국가의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 내는 '빌보드 글로벌 200'에서 '마이 유니버스'로 30위, '버터'(Butter)로 45위, '다이너마이트'(Dynamite)로 68위, '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)로 128위에 각각 올랐다.'빌보드 글로벌'(미국 제외) 차트에서는 '마이 유니버스' 16위, '버터' 26위, '다이너마이트' 37위, '퍼미션 투 댄스' 74위를 각각 기록했다.지난 2020년 2월 발매된 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)은 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 166위를 기록해 93주째 진입했다.이 앨범은 '톱 앨범 세일즈' 32위, '월드 앨범' 2위에도 각각 올랐다./연합뉴스