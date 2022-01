[방송소식] 개그맨 장동민, 아빠 된다

배우 이지아, 저소득층 아동에 IT 기기 지원갓세븐 영재·폴킴 '꿈꾸라' 스페셜 DJ 낙점▲ 개그맨 장동민, 아빠 된다 = 엘디스토리는 소속 개그맨 장동민이 결혼 한 달여 만에 예비 아빠가 됐다고 17일 밝혔다.출산 예정일 등은 알려지지 않았다.지난달 비연예인 연인과의 결혼 소식을 알린 장동민은 현재 MBC TV '피의 게임'을 비롯해 TV조선 '부캐전성시대', 채널IHQ '주주총회' 등에 출연 중이다.▲ 배우 이지아, 저소득층 아동에 IT 기기 지원 = 배우 이지아가 지난해에 이어 올해도 저소득층 아동들에게 정보기술(IT) 기기를 지원했다.소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 이지아는 최근 초록우산 어린이재단을 통해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 교육격차 및 디지털 불평등을 겪는 취약계층에게 IT 기기를 지원했다.이지아는 소속사를 통해 "앞으로도 많은 분께 받은 사랑을 다방면으로 보답하고 싶다"고 소감을 전했다.▲ 갓세븐 영재·폴킴 MBC라디오 '꿈꾸라' 스페셜 DJ = 갓세븐 영재와 싱어송라이터 폴킴이 연이어 MBC FM4U(91.9㎒) '꿈꾸는 라디오'(이하 '꿈꾸라') 스페셜 DJ로 나선다.'꿈꾸라' 측에 따르면 영재는 17일부터 다음 달 6일까지 3주간, 폴킴은 영재의 뒤를 이어 같은 달 7일부터 20일까지 2주간 프로그램을 진행한다.매일 저녁 8시 MBC FM4U서 방송./연합뉴스