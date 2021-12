'크리스마스 여왕' 머라이어 캐리, 27년 전 캐럴로 빌보드 1위

'올 아이 원트…' 올해도 역주행 인기…통산 6주 1위 '기염'"아이 돈트 원트 어 랏 포 크리스마스, 데어 이즈 저스트 원 씽 아이 니드…"이 크리스마스 캐럴은 27년 전 발표됐지만 연말이면 어김없이 거리에 흘러나올 정도로 여전히 인기가 많다.올해도 성탄 시즌을 맞아 미국 빌보드 싱글 차트 '핫 100' 1위를 기록했다.머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want For Christmas Is You)다.이 곡은 2019년 이래 3년 연속 연말 시즌마다 핫 100 1위를 기록해 통산 6주 1위를 차지하는 진기록을 세웠다.27년 전 발매된 노래라는 점을 고려하면 더욱 놀라운 기록이다.21일 소니뮤직에 따르면 이 노래는 최근 발표된 빌보드 핫 100에서 아델의 '이지 온 미'(Easy On Me)와 더 키드 라로이·저스틴 비버의 '스테이'(Stay) 등 쟁쟁한 노래를 제치고 1위를 거머쥐었다.소니뮤직은 "이 노래는 연말이면 전 세계 어디에서나 울려 퍼지는 현대 크리스마스의 상징곡이 됐다"며 "이 노래가 수록된 앨범은 최근 1천만 판매고를 올려 미국 음반산업 협회로부터 크리스마스 캐럴 최초로 '다이아몬드 인증'을 받았다"고 설명했다.이 노래는 우리나라에서도 연말마다 인기를 끌고 있다.'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 크리스마스를 나흘 앞둔 21일 오후 3시 현재 멜론 '톱 100' 차트 10위에 올라 있다.힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니 10' 관련 곡들과 아이브·임영웅 등 요즘 '핫한' 스타들과 어깨를 나란히 하고 있다.한편, 또 다른 크리스마스 인기 캐럴인 왬의 '라스트 크리스마스'(Last Christmas)와 앤디 윌리엄스의 '잇츠 더 모스트 원더풀 타임 오브 더 이어'(It's The Most Wonderful Time Of The Year)도 각각 빌보드 핫 100 9위와 7위를 차지해 캐럴 시즌임을 실감케 했다./연합뉴스