블랙핑크 리사 수록곡 돌풍…'머니', 영국 싱글 차트 81위

K팝 여성 가수 최초 수록곡 진입…퍼포먼스 영상은 1억뷰 돌파그룹 블랙핑크 리사의 첫 싱글에 수록된 '머니'(MONEY)가 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트에서 81위에 오르며 '수록곡 돌풍'을 일으키고 있다.오피셜 차트가 8일(현지시간) 공개한 최신 싱글 차트에 따르면 리사 싱글 1집 '라리사'(LALISA) 수록곡 '머니'는 발매 4주 만인 이번 주 81위로 진입했다.K팝 여성 가수의 앨범 수록곡이 이 차트에 이름을 올리는 것은 이번이 처음이다.전체 K팝 가수로 범위를 넓혀도 그룹 방탄소년단(BTS)의 음악을 제외하고는 타이틀곡에 이어 수록곡까지 진입한 경우는 없었다.리사는 앞서 발매 첫 주에 타이틀곡 '라리사'로도 오피셜 싱글 차트 68위에 오른 바 있다.유튜브에 게재된 '머니' 퍼포먼스 영상은 공개 15일 만인 이날 조회수 1억 건을 돌파했다.소속사 YG엔터테인먼트는 "뮤직비디오가 아닌 안무 영상이 단기간에 억대 뷰를 달성하는 것은 매우 드문 일"이라면서 "특히 리사가 '머니'와 관련된 별도의 활동 없이 이뤄낸 성과라 의미가 크다"고 자평했다.'머니'는 발매 초반에는 타이틀곡 '라리사'에 비해 주목도가 덜 했으나 팬들 사이에서는 중독적인 후렴구와 강렬한 힙합 사운드로 "타이틀곡 감"이라는 말이 나왔다.그러다 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡에서 '머니'와 관련한 각종 영상이 잇따라 올라오면서 인기에 불이 붙기 시작했다."달러 빌 킵 온 폴린 포 미"(Dolla bills Keep on fallin for me)로 시작하는 후렴 부분을 틀어 놓고 춤을 추는 댄스 영상이나 다양한 패러디 영상이 쏟아졌다.일부 사용자들은 이 곡 가사가 세계적으로 히트한 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 내용과 비슷한 점에 착안해 두 콘텐츠를 접목한 영상을 선보이기도 했다.그 결과 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 차트에서도 차츰 순위를 높여 7일 기준 9위까지 뛰어올랐다.타이틀곡 '라리사'(40위)보다도 높은 순위다./연합뉴스