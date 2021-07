블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 데뷔 5주년을 기념한 'THE ALBUM' PHOTOBOOK [LIMITED EDITION] 예약 판매가 오늘(7일) 오전 10시부터 시작됐다.블랙핑크 '4+1 PROJECT' 일환인 이번 포토북은 한정 수량으로 제작된다. 멤버들이 감사한 마음을 담아 사진 셀렉부터 디자인까지 모든 부분에 직접 참여한 만큼 팬들의 만족도가 클 것으로 기대된다.포토북에는 블랙핑크 정규 1집 수록곡인 'How You Like That', 'Ice Cream', 'Lovesick Girls'의 미공개 이미지가 총 208페이지 분량으로 풍성하게 채워졌다. 또한 재킷 촬영 현장, 뮤직비디오 촬영장 비하인드 이미지 등이 다채롭게 담겨 소장가치를 높였다.포토북 외에도 블랙핑크 데뷔 때부터 2021년 현재까지의 모습을 기록한 양면 히스토리 포스터 세트, 스티커 세트, 포토카드 세트 등이 [4+1] Special Gift Case에 포함돼 이들 데뷔 5주년의 의미를 더했다.'THE ALBUM'은 미국을 비롯해 총 57개국 아이튠즈 앨범 차트 1위를 달성했으며, 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 차트 2위를 기록해 K팝 걸그룹 최고 순위를 자체 경신한 바 있다. 아울러 음반은 총 130만 장 이상의 판매고를 올리며 K팝 걸그룹 최초 (한터/가온차트 집계 기준)의 밀리언셀러가 됐다.블랙핑크 멤버들은 "믿기지 않지만 블링크(팬덤)와 만난지 벌써 5년이 됐다. 포토북을 준비하면서 여러가지 추억들이 참 많다고 느꼈다"며 진솔한 소감을 밝혔다. "항상 든든하게 우리 옆을 지켜주는 블링크가 있어 행복하다. 앞으로 더 멋진 모습으로 보답하는 블랙핑크가 되겠다"고 감사한 마음을 전했다.앞서 YG는 블랙핑크의 '4+1 PROJECT'가 가동됐음을 알렸다. 그 중 하나인 '블랙핑크 더 무비 (BLACKPINK THE MOVIE)'가 오는 8월 중 전국 CGV 및 전 세계 100여 개 국가에서 상영될 예정이다.YG는 '4+1 PROJECT' 관련 내용을 블랙핑크 5주년 기념 이벤트 사이트에서 순차적으로 공개 중이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com