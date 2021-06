아이콘 (사진=YG엔터테인먼트)

아이콘의 '킹덤' 레전드 무대 중에서도 가장 뜨거운 반향을 일으켰던 'CLASSY SAVAGE' 안무 연습 영상이 공개됐다.YG엔터테인먼트는 28일 아이콘 공식 SNS에 [iKON-ON : 'BEHIND THE KINGDOM' EP.3 & 'CLASSY SAVAGE' DANCE PRACTICE VIDEO]를 게재했다.경연 당시 콘서트장을 떠올리게 하는 아이콘의 힙합 스웨그와 카리스마, 블랙핑크 리사와의 합동 무대로 뜨거웠던 열기를 고스란히 확인할 수 있는 영상이다.아이콘은 강렬한 힘이 느껴지는 군무에 집중, 보기만 해도 아드레날린이 분출하는 퍼포먼스를 만들어냈다. 수준 높은 무대를 보여주기 위한 이들의 노력은 계속됐고, 여섯 멤버는 끊임없이 의견을 주고받으며 움직임 하나하나에 섬세하게 신경 쓰는 등 최선을 다했다.아이콘 특유의 긍정적인 에너지 역시 치열한 연습 과정에서 엿볼 수 있다. 아이콘은 땀방울을 흘리며 춤을 맞추는 동시에 재기발랄한 표정 연기를 선보였다. 또 진지함 속에서 여유를 잃지 않고 장난기 섞인 농담을 서로 주고받으며 주변 사람들에게 웃음을 선물했다.한편 아이콘은 지난 26일 진행된 세계 최대 온라인 K-컬쳐 페스티벌 'KCON:TACT 4 U'에 참여, 멋진 무대로 글로벌 팬들을 열광케 했다.아이콘은 이날 '지못미'를 시작으로 '시노시작 (SINOSIJAK)' 'BLING BLING' '죽겠다 (KILLING ME)' '리듬 타 (RHYTHM TA)' 등 빈틈 없는 무대로 압도적인 존재감을 뽐냈다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com