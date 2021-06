세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 미국 유명 방송 ‘MTV Fresh Out Live’에 출연한다.세븐틴이 오는 25일(현지 시간) 방송되는 미국 유명 음악 전문 방송 프로그램 ‘MTV Fresh Out Live’(MTV 프레시 아웃 라이브)에 출연을 확정 지으며 미니 8집 타이틀곡 ‘Ready to love’(레디 투 러브) 무대를 선보일 것을 예고해 글로벌 팬들의 열띤 반응을 얻고 있다.더해 세븐틴은 호스트 Kevan Kenney(케반 케니)와 함께 미니 8집 ‘Your Choice’(유어 초이스)에 관련된 인터뷰도 진행될 예정으로 기대감을 더욱 높였다.세븐틴이 출연하는 ‘MTV Fresh Out Live’는 매주 금요일 방송되는 MTV 대표 음악 프로그램으로, 글로벌 스타들이 출연해 인터뷰와 무대를 선보여 전 세계적으로 널리 사랑받고 있다.특히 세븐틴은 미국 ABC 간판 토크쇼 ‘Jimmy Kimmel Live!’(지미 키멜 라이브!)에 이어 ‘MTV Fresh Out Live’까지 연달아 출연을 확정 지으며 ‘아시아 최고 그룹’을 넘어 미국 시장까지 사로잡을 것을 예고, 뜨거운 글로벌 인기를 짐작케 했다.앞서 세븐틴은 미국 유명 프로그램 ‘제임스 코든쇼’, ‘켈리 클락슨 쇼’, ‘엘렌 드제너러스 쇼’에 출연해 세븐틴만이 할 수 있는 유일무이한 퍼포먼스를 선사, 해당 프로그램 공식 채널에 업로드된 퍼포먼스 영상 중 최다 조회 수를 기록했다. ‘K-팝 퍼포먼스의 자부심’이라는 호평을 얻고 있는 세븐틴이 ‘MTV Fresh Out Live’에서 펼칠 퍼포먼스에 관심이 집중되고 있다.세븐틴은 지난 18일 발매한 미니 8집 ‘Your Choice’로 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 기준 발매 4일 만에 앨범 판매량 114만 장 이상을 쾌속 돌파하며 또 한 번 밀리언셀러에 등극, 쿼드러플 밀리언셀러 반열에 올랐다.이처럼 세븐틴은 미니 8집 ‘Your Choice’로 역대 아티스트 앨범 초동 판매량 2위에 올랐던 미니 7집 ‘헹가래’의 초동 판매량을 가뿐히 넘기며 자체 신기록을 경신, 벌써 커리어 하이를 달성했기에 이들이 써 내려갈 새 역사에 귀추가 주목된다.한편 세븐틴은 지난 18일 미니 8집 ‘Your Choice’를 전격 발매했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com