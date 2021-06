유겸 (사진=AOMG)

솔로 아티스트 유겸이 '네 잘못이야' 뮤직비디오 티저 속 와일드한 매력을 예고했다.AOMG는 15일 공식 SNS와 유튜브를 통해 오는 17일 발매되는 유겸의 첫 솔로 EP 'Point Of View: U (포인트 오브 뷰: 유)' 타이틀곡 '네 잘못이야 (Feat. GRAY)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.영상 속 유겸은 상처와 피가 가득한 얼굴을 한 채 쓰레기 더미 사이에서 일어난 모습이다. 이어 맨바닥에 누운 유겸이 매서운 눈빛으로 카메라를 응시하는 엔딩이 보는 이들에게 강렬한 인상을 남겼다. 선공개곡 'I Want U Around (아이 원트 유 어라운드) (Feat. DeVita)'로 감미로운 보이스를 들려준 유겸이 '네 잘못이야'에서 선보일 와일드한 변신에 관심이 쏠린다.'네 잘못이야'는 지난 2월 AOMG에 합류한 유겸이 처음 발표하는 솔로 앨범의 타이틀곡이다. 궁금증을 유발하는 제목과 짧은 뮤직비디오 티저 영상만으로 '네 잘못이야'의 트렌디한 비트와 색다른 분위기가 예고됐다.특히 AOMG 대표 히트곡 메이커 그레이가 'I Want U Around'에 이어 '네 잘못이야'의 작사와 작곡, 피처링까지 참여해 유겸과 새로운 시너지를 낼 예정이다.지난 11일 발매된 'I Want U Around'가 지니뮤직 실시간 차트와 아이튠즈의 월드와이드 송 차트, US R&B/소울 차트, 36개 지역 차트에서 1위를 기록하며 전 세계 음악 팬들의 큰 사랑을 받고 있는 가운데 유겸은 '네 잘못이야'를 통해서도 글로벌한 인기를 이어갈 전망이다.이번 'Point Of View: U'에는 '네 잘못이야'와 'I Want U Around'를 포함해 'Running Through The Rain (러닝 쓰루 더 레인)', 'All About U (올 어바웃 유) (Feat. 로꼬)', 'Love The Way (러브 더 웨이) (Feat. 박재범 & 펀치넬로)', 'Falling In Love (폴링 인 러브)', 'When U Fall (웬 유 폴)' 등 완성도 높은 총 7개 트랙이 수록돼 유겸의 음악적 색깔을 확인할 수 있을 것으로 기대된다.한편 유겸은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'Point Of View: U'를 발매하고 본격적인 솔로 활동을 시작할 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com