에버글로우 (사진=위에화엔터테인먼트 )

그룹 에버글로우(EVERGLOW)의 신곡 'FIRST' 뮤직비디오가 2000만뷰를 넘어서며 쾌속 질주를 이어가고 있다.에버글로우의 세 번째 싱글 'LAST MELODY(라스트 멜로디)'의 타이틀곡 'FIRST' 뮤직비디오는 공개 3일 만인 28일 현재 조회수 2000만 뷰를 돌파했다.'FIRST'는 어둠에 당당히 맞서 희망의 빛을 찾아 새로운 세계의 시작을 연다는 패기를 담았다. 강렬한 트랩 비트 위에 매력적인 신스 보컬과 훅 멜로디의 조화가 돋보이는 곡이다.국내외 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있는 에버글로우의 뮤직비디오는 미래에서 온 여전사로 변신한 멤버들의 모습뿐 아니라 쉴 틈 없이 이어지는 역동적인 퍼포먼스가 시선을 압도한다. 또한 강렬한 색의 대비와 판타지적 요소가 가미된 화려한 영상미는 약 4분 동안 한시도 눈을 뗄 수 없게 만든다.에버글로우의 신보 'LAST MELODY'는 지난 25일 발매 직후 국내 최대 음반 판매량 집계사이트인 한터차트 일간 랭킹에서 쟁쟁한 아티스트들을 제치고 1위를 차지하는가 하면, 애플뮤직 K-POP 앨범 차트 전 세계 34개국 TOP10에 진입하며 성공적인 컴백을 알렸다.앞서 두 번째 싱글 'HUSH(허쉬)'의 타이틀곡 'Adios(아디오스)' 뮤직비디오 1억 4천만 뷰에 이어 미니 1집 'reminiscence(레미니선스)'의 타이틀곡 'DUN DUN(던던)' 뮤직비디오 2억 1천만 뷰 기록을 가진 에버글로우는 이번 신보를 통해 또 한 번 신흥 K팝 아이콘으로서 존재감을 드러낼 예정이다.한편 에버글로우는 각종 음악 방송 출연 및 다채로운 콘텐츠로 활발한 활동을 이어갈 계획이다.