우주소녀 더 블랙 (사진 제공= 스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀(WJSN)의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙의 데뷔가 하루 앞으로 다가왔다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 10일 오후 공식 SNS를 통해 우주소녀 더 블랙의 데뷔 싱글 'My attitude'의 전곡 음원 프리뷰 영상을 게재했다.영상에는 타이틀곡 'Easy'와 'Kiss Your Lips'까지 각기 다른 색깔을 담은 총 2개 트랙이 수록됐다. 또한 우아한 카리스마가 돋보이는 멤버들의 미공개 콘셉트 포토 이미지가 어우러져 음악에 세련된 무드도 더하고 있다.먼저 공개된 'Easy'는 펑키한 드럼이 인상적인 다크 디스코 장르의 곡으로, 멤버들의 매혹적인 음색이 귀를 사로잡는다. 사랑에 빠진 이에게 부드럽고 천천히, 하지만 강렬하고 치명적인 유혹의 손길을 건네는 내용을 담고 있다.이어 과감하고 아찔한 상상을 자극하는 수록곡 'Kiss Your Lips'까지 일부 공개되며 곧 베일을 벗을 정식 음원에 대한 기대감까지 높였다.특히 그동안 우주소녀는 물론 후배 그룹 크래비티 등 다양한 앨범의 작사, 작곡에 이름을 올리며 꾸준히 음악적 스펙트럼을 넓혀온 엑시가 이번 유닛 데뷔 싱글 전곡 작사에도 참여하며 더욱 의미 있는 유닛 앨범을 완성 시켰다.데뷔 싱글 'My attitude'의 전곡 음원 프리뷰가 공개된 가운데, 데뷔를 하루 앞둔 우주소녀 더 블랙이 5월 가요계에 일으킬 신선한 반향에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.우주소녀 두 번째 유닛 팀 우주소녀 더 블랙의 데뷔 싱글 'My attitude'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com