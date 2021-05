우주소녀 더 블랙 엑시와 설아 (사진 제공= 스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀(WJSN)의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙이 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 2일 오후 공식 SNS를 통해 우주소녀 더 블랙의 데뷔 앨범 'My attitude'의 콘셉트 포토를 게재했다.베일을 벗은 엑시는 깔끔한 슈트 차림으로 시크한 매력을 물씬 자아냈다. 겹쳐 입은 체크 패턴의 재킷과 흰 와이셔츠에 느슨하게 매치한 타이까지 중성적이면서도 스타일리시한 느낌을 한껏 드러내 팬들의 마음을 단숨에 매료시켰다.이어 공개된 콘셉트 포토 속 설아는 세로 스트라이프 패턴의 블랙 정장으로 이지적인 아우라를 뿜어냈다. 전체적으로 단정한 느낌의 스타일링 속 이어커프와 헤어 액세서리는 유니크한 느낌을 더했고, 새카맣고 긴 생머리와 레드 컬러 네일아트의 조화는 설아만의 도도한 매력을 더욱 배가시키고 있다.특히 두 사람은 투명한 피부를 더욱 돋보이게 하는 장밋빛 립 컬러로 매혹적인 분위기를 자아내는가 하면, 카메라를 향한 치명적인 눈빛으로 걸크러시한 매력을 뽐내 데뷔에 대한 팬들의 기대감도 높이고 있다.엑시와 설아의 콘셉트 포토로 우주소녀 더 블랙의 싱글 'My attitude'의 비주얼을 미리보기한 가운데, 이어 베일을 벗을 은서와 보나의 콘셉트 포토에도 큰 관심이 쏠리고 있다.한편, 우주소녀 더 블랙의 첫 번째 싱글 'My attitude'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com