이미테이션 (사진=KBS)

KBS ‘이미테이션’의 캐릭터 포스터 5종이 공개됐다. 청량한 하늘 아래 빛나는 정지소, 이준영, 박지연, 윤호, 데니안의 비주얼과 풋풋한 열정이 돋보여 기대를 높인다.오는 5월 7일(금) 첫 방송하는 KBS 새 드라마 ‘이미테이션’은 아이돌 100만 연예고시 시대에 맞춰 진짜를 꿈꾸는 모든 별들을 응원하는 아이돌 헌정서.그런 가운데 ‘이미테이션’ 측이 정지소(마하 역), 이준영(권력 역), 박지연(라리마 역), 윤호(유진 역), 데니안(지학 역)의 5인 5색 매력이 담긴 캐릭터 포스터를 공개해 관심이 집중된다. 공개된 포스터에는 강렬한 햇살처럼 뜨거운 열정을 드러내는 5명의 비주얼이 담겨 눈길을 떼지 못하게 한다.정지소는 인형 같은 미모와 강단이 느껴지는 단단한 눈빛으로 이목을 사로잡는다. 도약을 위한 준비를 끝마친듯한 모습과 ‘지금은 가짜지만, 그래도 진짜를 꿈꿉니다’라는 카피가 진짜 자신을 찾기 위한 정지소의 끊임없는 도전을 엿보게 해 관심을 고조시킨다. 또한 이준영은 조각 같은 비주얼과 강렬한 눈빛으로 여심을 떨리게 한다. 동시에 ‘최고인 나에게 필요한 단 하나, 너’라는 문구는 극중 대한민국 TOP 보이그룹 샥스의 센터이기도 한 이준영이 정지소를 향해 품은 진심을 드러낸다. 이에 앞으로 그려질 두 사람의 비밀스런 로맨스에 기대감이 증폭된다.이와 함께 박지연은 독보적인 섹시 카리스마를 풍기고 있어 눈길을 끈다. 특히 ‘TOP of the TOP, 그 누구도 날 대신할 수 없어’라는 자신감 넘치는 문구는 아이돌계 가장 잘 나가는 여자 솔로로 찬란하게 빛날 그의 활약을 기대하게 한다. 윤호는 ‘난 포기하지 않아, 꿈도, 마하도, 스포트라이트도’라는 강한 포부를 드러내 시선을 강탈한다. 부드러운 외모 뒤에 뚝심과 끈기를 감추고 있는 윤호가 열정돌 스파클링의 센터이자 정지소의 든든한 응원군으로 분해 보여줄 활약에 관심이 높아진다. 마지막으로 극중 정지소가 속한 3인조 걸그룹 티파티의 기획사 대표 ‘지학’ 역을 맡은 데니안은 부드러운 미소와 함께 ‘너희를 상품 찍어내듯 만들진 않겠어’라고 다짐해 관심을 모은다. 이에 진짜 별이 되고자 하는 정지소의 뒤를 든든히 받쳐줄 데니안의 열정에 기대감이 고조된다.이처럼 정지소, 이준영, 박지연, 윤호, 데니안의 화사한 비주얼과 빛나는 꿈, 열정이 담긴 캐릭터 포스터가 예비 시청자들의 심장을 절로 뛰게 한다. 이에 ‘진짜 나’를 찾기 위한 도전부터 아이돌의 치열한 삶, 그리고 설레는 로맨스까지 모두 담길 KBS ‘이미테이션’에 관심이 상승된다.한편 카카오페이지 원작 웹툰 ‘이미테이션’은 2014년 첫 연재 이후 웹툰 누적 조회수 4.6억뷰 돌파, 카카오페이지 구독자 390만 명 돌파, 카카오페이지 최대 팬덤 IP 누적 댓글 60만개를 기록하며 폭발적인 사랑을 받고 있는 글로벌 K-웹툰으로 북미는 물론 일본, 중국, 프랑스, 인도네시아, 태국, 대만에서도 돌풍을 일으키고 있다. 특히 ‘톱스타’ 라리마, ‘완성형 아이돌’ 샥스, ‘성장형 아이돌’ 티파티, ‘열정형 아이돌’ 스파클링 등 ‘이미테이션’의 새로운 세계관이 예비 시청자들의 흥미를 자극한다. 또한 이를 더욱 탄탄하게 만들 제작진으로 ‘신입사관 구해령’, ‘솔로몬의 위증’을 연출한 한현희 감독과 김민정, 최선영 작가의 만남이 이뤄져 기대를 높인다.‘이미테이션’은 오는 5월 7일(금) 오후1]]KBS ‘이미테이션’의 캐릭터 포스터 5종이 공개됐다. 청량한 하늘 아래 빛나는 정지소, 이준영, 박지연, 윤호, 데니안의 비주얼과 풋풋한 열정이 돋보여 기대를 높인다.오는 5월 7일(금) 첫 방송하는 KBS 새 드라마 ‘이미테이션’은 아이돌 100만 연예고시 시대에 맞춰 진짜를 꿈꾸는 모든 별들을 응원하는 아이돌 헌정서.그런 가운데 ‘이미테이션’ 측이 정지소(마하 역), 이준영(권력 역), 박지연(라리마 역), 윤호(유진 역), 데니안(지학 역)의 5인 5색 매력이 담긴 캐릭터 포스터를 공개해 관심이 집중된다. 공개된 포스터에는 강렬한 햇살처럼 뜨거운 열정을 드러내는 5명의 비주얼이 담겨 눈길을 떼지 못하게 한다.정지소는 인형 같은 미모와 강단이 느껴지는 단단한 눈빛으로 이목을 사로잡는다. 도약을 위한 준비를 끝마친듯한 모습과 ‘지금은 가짜지만, 그래도 진짜를 꿈꿉니다’라는 카피가 진짜 자신을 찾기 위한 정지소의 끊임없는 도전을 엿보게 해 관심을 고조시킨다. 또한 이준영은 조각 같은 비주얼과 강렬한 눈빛으로 여심을 떨리게 한다. 동시에 ‘최고인 나에게 필요한 단 하나, 너’라는 문구는 극중 대한민국 TOP 보이그룹 샥스의 센터이기도 한 이준영이 정지소를 향해 품은 진심을 드러낸다. 이에 앞으로 그려질 두 사람의 비밀스런 로맨스에 기대감이 증폭된다.이와 함께 박지연은 독보적인 섹시 카리스마를 풍기고 있어 눈길을 끈다. 특히 ‘TOP of the TOP, 그 누구도 날 대신할 수 없어’라는 자신감 넘치는 문구는 아이돌계 가장 잘 나가는 여자 솔로로 찬란하게 빛날 그의 활약을 기대하게 한다. 윤호는 ‘난 포기하지 않아, 꿈도, 마하도, 스포트라이트도’라는 강한 포부를 드러내 시선을 강탈한다. 부드러운 외모 뒤에 뚝심과 끈기를 감추고 있는 윤호가 열정돌 스파클링의 센터이자 정지소의 든든한 응원군으로 분해 보여줄 활약에 관심이 높아진다. 마지막으로 극중 정지소가 속한 3인조 걸그룹 티파티의 기획사 대표 ‘지학’ 역을 맡은 데니안은 부드러운 미소와 함께 ‘너희를 상품 찍어내듯 만들진 않겠어’라고 다짐해 관심을 모은다. 이에 진짜 별이 되고자 하는 정지소의 뒤를 든든히 받쳐줄 데니안의 열정에 기대감이 고조된다.이처럼 정지소, 이준영, 박지연, 윤호, 데니안의 화사한 비주얼과 빛나는 꿈, 열정이 담긴 캐릭터 포스터가 예비 시청자들의 심장을 절로 뛰게 한다. 이에 ‘진짜 나’를 찾기 위한 도전부터 아이돌의 치열한 삶, 그리고 설레는 로맨스까지 모두 담길 KBS ‘이미테이션’에 관심이 상승된다.한편 카카오페이지 원작 웹툰 ‘이미테이션’은 2014년 첫 연재 이후 웹툰 누적 조회수 4.6억뷰 돌파, 카카오페이지 구독자 390만 명 돌파, 카카오페이지 최대 팬덤 IP 누적 댓글 60만개를 기록하며 폭발적인 사랑을 받고 있는 글로벌 K-웹툰으로 북미는 물론 일본, 중국, 프랑스, 인도네시아, 태국, 대만에서도 돌풍을 일으키고 있다. 특히 ‘톱스타’ 라리마, ‘완성형 아이돌’ 샥스, ‘성장형 아이돌’ 티파티, ‘열정형 아이돌’ 스파클링 등 ‘이미테이션’의 새로운 세계관이 예비 시청자들의 흥미를 자극한다. 또한 이를 더욱 탄탄하게 만들 제작진으로 ‘신입사관 구해령’, ‘솔로몬의 위증’을 연출한 한현희 감독과 김민정, 최선영 작가의 만남이 이뤄져 기대를 높인다.‘이미테이션’은 오는 5월 7일(금) 오후 11시 20분에 첫 방송될 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com