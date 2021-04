울주세계산악영화제 대상작…'헌신적인 부모의 사랑을 보여준다'

6회 영화제 대상 엘리자 쿠바르스카 감독의 '쿰바카르나: 그림자의 벽'"헌신적인 부모의 사랑은 종교적 규범도 뛰어넘는다는 것을 보여줄 것"2일부터 11일까지 울산시 울주군에서 열리는 국내 하나뿐인 국제산악영화제인 제6회 울주세계산악영화제(www.umff.kr)는 올해 총 7개 경쟁 부문 수상작을 발표했다.대상을 차지한 엘리자 쿠바르스카 감독의 '쿰바카르나: 그림자의 벽'은 어떤 작품일까.울주세계산악영화제 심사위원단은 "다큐멘터리 영화에서 뛰어난 스토리텔링을 보여줬다"고 평가했다.2020년 제작한 95분짜리 다큐멘터리 영화로, 폴란드, 독일, 스위스에서 합작했다.영화는 아들의 학비를 벌기 위해 한 셰르파 가족이 금기를 깨고 가장 신성한 산인 쿰바카르나를 오르는 내용을 담았다.이 영화 엘리자 쿠바르스카 감독은 "인간 존재에 대해 다방면으로 영향을 미칠 보편적 이야기이며, 헌신적인 부모의 사랑은 종교적 규범도 뛰어넘는다는 것을 보여준다"고 소개했다.울주세계산악영화제 심사위원단은 "독보적인 내러티브 긴장감과 우수한 촬영이 돋보이는 훌륭한 산악 영화를 연출했다"며 "잘 알려지지 않은 셰르파 가족들 이야기를 표면으로 끌어올려, 보는 이들에게 다른 사람의 성공을 돕기 위해 자신의 생명을 위협할 것인가에 관해 묻는다"고 7일 평했다.엘리자 쿠바르스카는 2004년부터 전 세계 극한 지역을 배경으로 한 다큐멘터리를 연출했다고 한다.그중 카라코람에서 촬영한 '하늘을 향한 여정, K2'는 폴란드 제작 산악 영화 중 최다 수상 기록을 세우기도 했다.울주세계산악영화제가 시상하는 경쟁 부문은 국제경쟁과 넷팩상으로 구성된다.국제경쟁 부문은 대상을 포함해 알피니즘과 클라이밍 작품상, 모험과 탐험 작품상, 자연과 사람 작품상, 심사위원 특별상 등 5개 부문이다.넷팩은 넷팩상, 청소년심사단 특별상 등 2개 부문이다.넷팩상은 아시아영화진흥기구인 넷팩(The Network for the Promotion of Asian Cinema, NETPAC)이 선정한다.울주세계산악영화제는 아시아의 대표 산악영화제로서 2018년부터 넷팩상을 시상해왔다.올해 영화제 수상작은 영화제 개최 기간인 11일까지 울주세계산악영화제 공식 홈페이지 온라인 상영관(umff.kr)에서 관람할 수 있다./연합뉴스