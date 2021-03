황윤성(사진=울림엔터테인먼트)

그룹 드리핀(DRIPPIN)이 새 앨범 티저를 공개하고 본격적으로 컴백 카운트다운에 돌입했다.울림엔터테인먼트는 5일, 공식 SNS를 통해 드리핀(차준호, 황윤성, 김동윤, 이협, 주창욱, 알렉스, 김민서)의 컴백을 알리는 멤버 황윤성의 개인 트레일러와 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 트레일러 속 황윤성은 어두운 헤어 컬러로 부드러운 카리스마를 발산, 한층 성숙해진 소년미를 과시해 눈길을 끌었다.추가로 오픈된 콘셉트 포토에서는 몽환적인 눈빛으로 카메라를 응시하고 있는 황윤성의 완벽한 비주얼이 담겨 있어 감탄을 자아낸다.특히 이미지 하단에는 두 번째 미니앨범명 ‘A BETTER TOMORROW’가 최초로 공개돼 드리핀의 컴백을 기다려온 팬들의 설렘 지수를 한껏 높였다.드리핀은 지난해 10월 발매한 첫 번째 미니앨범 ‘보이저(Boyager)’ 이후 5개월 만에 컴백한다. 데뷔 앨범 ‘보이저(Boyager)’로 국내외 음원차트를 선전하며 ‘차세대 K팝 대표주자’의 등장을 알린 드리핀이 새 앨범 ‘A BETTER TOMORROW’를 통해서 어떤 콘셉트와 음악을 선보일지 벌써부터 글로벌 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편, 드리핀(DRIPPIN)의 두 번째 미니앨범 ‘A BETTER TOMORROW’는 오는 16일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 베일을 벗는다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com