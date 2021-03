정은지, 'LOVE DAY(2021)'(사진=플레이엠엔터테인먼트)

에이핑크(Apink) 정은지가 '듀엣 강자'의 저력을 입증했다.지난 5일 발표한 에이핑크 정은지와 하이라이트 양요섭의 듀엣곡 'LOVE DAY(러브 데이) (2021)'가 6일 오전 9시 기준 지니, 벅스 실시간 차트 1위, 멜론 최신 24Hits 1위 등 각종 주요 음원차트에서 정상을 차지하며 인기몰이 중이다.'LOVE DAY (2021)'는 네이버 웹툰 '바른연애 길잡이' 컬래버레이션 음원으로, 주인공 '유연'과 '바름' 커플의 테마곡이며 풋풋한 사랑을 하며 서로를 더 알아가고 싶은 남녀의 설레는 마음을 담은 달달한 고백송이다.지난 2012년 화이트데이 기념으로 발표한 정은지, 양요섭의 듀엣곡 'LOVE DAY'는 이제 막 사랑을 시작하려 하는 남녀를 표현한 달콤한 가사와 경쾌한 멜로디가 인상적인 곡으로, 두 보컬 강자의 탄탄한 가창력이 돋보여 다시 보고 싶은 무대로 손 꼽히는 등 대중에게 꾸준한 사랑을 받아왔다.9년 만에 재탄생한 'LOVE DAY (2021)'는 정은지, 양요섭의 더욱 성숙해진 가창력과 섬세해진 감성으로 달달한 설렘을 선사하며 올 봄 리스너들의 마음을 사로 잡는 데 성공했다.2011년 걸그룹 에이핑크의 메인 보컬로 데뷔해 출중한 가창력으로 인정 받은 정은지는 '하늘바라기', '너란 봄' 등 특유의 '힐링 감성'이 묻어나는 히트곡으로 대중의 큰 사랑을 받았으며, 'All For You', '짧은 머리', '이제 그만 싸우자' 등 다양한 아티스트와 믿고 듣는 듀엣곡을 선사해 '듀엣 강자'로 강렬한 존재감을 과시해왔다.올해 데뷔 10주년을 맞은 에이핑크는 오는 4월 19일 팬송으로 지난해 미니 9집 ‘LOOK(룩)’의 타이틀곡 ‘덤더럼(Dumhdurum)’ 이후 1년여 만에 완전체 신곡 발표를 확정했으며, 지난 3일부터 10주년 기념 온라인 전시회 및 팝업스토어 'Pink Carnival(핑크 카니발)' 개최를 이어가고 있다. 10주년을 기념해 다채로운 팬 이벤트를 예고한 에이핑크의 2021년 행보에 대한 팬들의 기대가 더욱 높아지고 있다.네이버 웹툰 '바른연애 길잡이'는 남수 작가의 작품으로, 계획된 생활대로 삶을 살아가던 여자 주인공 '바름'이 캠퍼스 생활 속에 꽃피는 로맨스를 경험하며 틀을 깨고 다른 세상을 마주하는 내용이다. 2017년 청춘로맨스 대전 최우수상을 받았으며 네이버웹툰에서 별점 9.97을 기록하며 큰 인기를 끌고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com