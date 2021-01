체리블렛 (사진=방송캡처)

그룹 체리블렛이 신곡 ‘Love So Sweet‘으로 달콤한 컴백 질주를 시작했다.지난 20일 첫 번째 미니 앨범 ‘체리 러시(Cherry Rush)’의 타이틀 곡 ‘Love So Sweet‘으로 컴백한 그룹 체리블렛은 21일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼!음악중심’, SBS ‘인기가요’에 출연하며 컴백 무대를 다채롭게 꾸몄다.체리블렛은 업비트 버블검 팝 수록곡 ‘라팜파 (Follow Me)‘로 컴백 무대를 활짝 열었다. ‘라팜파 (Follow Me)’는 남의 눈치 보지 말고 신나게 놀고자 하는 모습을 재치있게 표현한 곡으로, 멤버들의 통통튀는 안무와 표정들로 시선을 사로잡았다.이어 레트로 신스 팝 타이틀곡 ‘Love So Sweet‘ 무대를 선보이며 사랑스러우면서도 에너지 넘치는 퍼포먼스로 체리블렛만의 팀 컬러를 각인시켰다. 다양한 색깔의 보컬과 어우러지는 화려한 동선들로 탄탄한 실력을 자랑하며 컴백 전 체리블렛이 예고했던 진정한 ‘맛있는 무대’임을 입증했다. 특히 체리블렛은 볼을 콕콕 찌르는 포인트 안무인 ‘볼콕춤’으로 달콤한 사랑에 빠진 퍼포먼스를 선보이는가 하면, 레트로 신스 팝 장르에 맞는 다채로운 착장들을 자랑하며 신곡 분위기를 완벽히 표현해냈다.체리블렛의 첫 번째 미니 앨범 ‘체리 러시’는 달콤한 음식을 섭취한 뒤 에너지가 치솟는 상태를 뜻하는 ‘슈가 러시(Sugar Rush)’에서 따왔다. 체리블렛의 달콤한 매력을 최대로 끌어올린 ‘러브 스윗 에너지(LOVE SWEET ENERGY)’가 앨범 전반을 아우르며 대중에게 기분 좋은 행복감을 선사하고 있다.한편 컴백 첫 주 성공적인 컴백 신고식을 치룬 체리블렛은 미니 1집 ‘체리 러시’로 활발한 음악 방송 활동을 이어나갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com