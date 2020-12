YG 트레저(사진=YG엔터테인먼트)

YG 대형 신인 트레저의 '2020 댄스 챌린지 히츠 컴필레이션’ 영상이 26일 공개됐다. 올 한해 인기를 끌었던 댄스 챌린지 중 12곡을 선별해 트레저가 커버한 영상이다.가장 먼저 트레저는 완전체로 브루노 마스의 곡 ‘Treasure’에 맞춰 귀엽고 발랄한 동작을 선보였다. 이어 카메라 렌즈를 닦는 듯한 제스처로 화면을 전환한 소정환이 준규, 하루토와 함께 두아 리파의 ‘Don’t Start Now’에 어울리는 춤을 추며 흥을 더했다.그간 쉽게 볼 수 없었던 트레저의 유닛 조합이 신선하면서도 특별함을 더했다. 마시호, 방예담, 도영은 저스틴 비버의 ‘Yummy’, 최현석과 지훈은 사위티의 ‘Tap In’, 요시와 아사히는 지코의 ‘아무노래’, 윤재혁과 박정우는 비니의 ‘Supalonely’, 지훈과 하루토는 제이슨 데룰로 및 조시 685의 ‘Savage Love’, 박정우와 소정환은 도자 캣의 ‘Say So’, 최현석과 도영은 드레이크의 ‘Toosie Slide’, 요시·방예담·마시호는 비의 ‘깡’, 준규·윤재혁·아사히는 콘카라의 ‘Banana’에 맞춰 안무를 펼쳤다.영상의 대미를 장식한 댄스는 블랙핑크의 ‘How You Like That’ 커버였다. 알앤비 팝부터 힙합을 기반으로 한 댄스곡까지 장르를 넘나들며 끼와 음악적 재능을 뽐낸 트레저는 ‘How You Like That’ 후렴 파트에 완전체로 다시 나타나 주요 안무를 칼군무로 완성했다. 댄스 챌린지답게 여유로운 매너로 흥겨운 분위기를 이끌면서도 ‘How You Like That’을 자신만의 색으로 소화한 트레저의 저력이 돋보였다.트레저의 다양한 매력이 퍼레이드처럼 펼쳐져 한시도 눈을 뗄 수 없게 만든 영상이다. 그간 여러 댄스 커버로 음악적 역량을 뽐내왔던 트레저였지만 총결산 형태로 보여준 것은 이번이 처음이다. 어떤 장르든 완벽하게 커버하는 트레저의 실력에 색다른 조합까지 더해져 글로벌 음악 팬들에게 남다른 선물이 됐다.한편 트레저는 데뷔 4개월 만에 ‘2020 아시아 아티스트 어워즈(Asia Artist Awards) 신인상, '2020 엠넷 아시안 뮤직 어워즈(Mnet Asian Music Awards)’ 신인상과 본상 2관왕에 오르는 영예를 안았다.트레저가 지난 8월부터 연달아 발표한 3장의 싱글앨범은 도합 70만 장 이상의 음반 판매량을 기록 중이며, 3곡의 타이틀곡 모두 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 톱100 차트와 라쿠텐뮤직 종합 랭킹 1위를 차지하는 등 각종 글로벌 차트를 휩쓸었다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com