BTS 일상 담은 '라이프 고스 온' MV, 1억뷰 돌파

파자마 차림 '온 마이 필로' 버전도 공개…'창의적 재해석' 챌린지도그룹 방탄소년단(BTS)이 팬데믹 속 감정을 솔직하게 담은 신곡 '라이프 고스 온'(Life Goes On) 뮤직비디오가 공개 이틀 만에 1억 뷰를 돌파했다.지난 20일 오후 2시 새 앨범 'BE' 발매와 함께 공개된 '라이프 고스 온' 뮤직비디오는 22일 오후 유튜브 조회 수 1억 건을 넘어섰다.이 뮤직비디오는 방탄소년단 정국이 감독을 맡아 멤버들의 팬데믹 속 일상을 담담하고도 따뜻한 시선으로 그렸다.과거 공연했던 잠실올림픽주경기장이 차창 밖으로 지나가는 장면, 텅 빈 객석을 배경으로 노래를 부르는 멤버들의 모습 등으로 팬들에게 그리움을 내비친다.방탄소년단은 22일 공식 SNS에 '라이프 고스 온'의 '온 마이 필로'(on my pillow·나의 베개 위에) 버전 뮤직비디오도 공개했다.'온 마이 필로' 버전 뮤직비디오는 팬데믹 속 일상이라는 주제의식답게 처음부터 끝까지 일곱 멤버가 침대 위에 앉아 편안한 분위기에서 '라이프 고스 온'을 부르는 모습을 보여준다.멤버들은 파자마 차림으로 침대 위에 둘러앉아 서로 사진을 찍어주거나 베개로 장난을 치기도 한다.방탄소년단은 팬덤 '아미'와 함께 색다른 버전의 뮤직비디오를 만들겠다고도 예고했다.이들은 전날 숏폼 모바일 비디오 플랫폼인 틱톡(TikTok)에서 '#라이프고스온'(#LifeGoesOn) 챌린지를 시작했다.안무를 기반으로 하는 기존의 댄스 챌린지와 달리 각자가 나름의 창조적 방법으로 '라이프 고스 온'을 재해석하는 챌린지다.첫 주자로 나선 진은 페이지를 넘기면 애니메이션이 나타나는 '플립북'을 직접 그려 해가 지고 다시 뜨는 장면을 표현했다.RM은 낙엽에 'BE' 앨범 수록곡 제목을 적는 모습을 보여줬다.챌린지에 참여한 영상 가운데 일부는 아미 버전 '라이프 고스 온' 뮤직비디오로 만들어져 다음 달 30일 공개될 예정이다./연합뉴스