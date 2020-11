블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크(지수·제니·로제·리사)가 배틀그라운드 모바일 게임에 직접 뛰어들어 전장을 누빈다.YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 13일 오후 10시 공개되는 배틀그라운드 모바일 게임쇼 ‘펀 매치(FUN MATCH – BLACKPINK in your area)’ 방송에 출격한다.블랙핑크는 이 자리에서 게스트와 함께 클래식 모드 에란겔 맵을 플레이할 뿐만 아니라 미니게임 등 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.'펀 매치'에는 블랙핑크 외 게임 스트리머 뜨뜨뜨뜨와 비누가 출연한다. 또 슈퍼주니어 김희철이 진행을 맡는다.아울러 풍성한 이벤트도 준비됐다. 유저들은 방송 시청 시간에 따라 포인트 및 치킨 메달 4개를 획득할 수 있다.시청 포인트로 블랙핑크 응원 선물을 구매하거나 룰렛 이벤트에 참여해 의상 스킨과 실버 조각 등도 얻을 수 있다.블랙핑크는 지난 9월 배틀그라운드 모바일과 손잡고 특급 콜라보레이션을 예고했다. 당시 블랙핑크의 노래 ‘How You Like That’이 배틀그라운드 모바일 로비 배경음악(BGM)으로 사용돼 화제를 모았다.‘펀 매치’는 배틀그라운드 모바일 인게임 ‘이스포츠 센터’의 이벤트 탭에서 가장 먼저 만나볼 수 있다. 이후 배틀그라운드 모바일 공식 유튜브 및 페이스북 채널을 통해서도 접할 수 있다.블랙핑크는 올해 연달아 신곡을 발표, 쟁쟁한 팝스타들과 어깨를 나란히 하며 글로벌 음악 시장서 K팝 위상을 높였다.최근 발매된 블랙핑크의 첫 정규앨범 ‘THE ALBUM’은 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트에서 모두 2위에 등극, K팝 걸그룹 최고 순위를 또 한 번 자체 경신했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com