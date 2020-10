국내 유일 울주세계산악영화제, 국제경쟁 부문 본선작 26편 각축(종합)

아시아영화진흥기구 수여 넷팩상 후보작 11편도 경쟁…분야별 심사위원 8명영화제 10월 23일부터 11월 1일까지 개막, 43개국 132편 상영코로나 확산 차단 위해 온라인 상영관·자동차 극장 등 비대면 진행울주세계산악영화제(http://www.umff.kr)는 제5회 영화제 국제경쟁 본선 진출작과 넷팩상 후보작을 6일 발표했다.국제경쟁은 총 5개 부문에서 18개국 26편, 넷팩상은 8개국 11편 작품이 경쟁을 펼치게 됐다.올해 영화제 국제경쟁 부문에는 76개국 526편 영화가 출품됐다.예선 심사를 거쳐 26편이 본선에 진출했다.국제경쟁 부문에는 우선 전문 산악인들의 끊임없는 도전과 용기를 보여주는 '알피니즘과 클라이밍' 섹션이 있다.올해는 '라스트 마운틴'과 '마지막 등정' 등 작품 7편이 본선에 올랐다.다양한 산악스포츠를 포함한 가슴 설레는 여행을 떠나는 사람들의 이야기를 담은 '모험과 탐험' 섹션에서도 '홈'과 '8000+' 등 작품 7편이 경쟁한다.또 자연과 함께하는 사람들의 삶과 문화를 담은 '자연과 사람' 섹션은 '릿지'와 '마갈리' 등 총 12편이 각축을 벌여 경쟁이 가장 치열할 전망이다.이들 3개 섹션 수상작과 함께 대상, 심사위원특별상 등 모두 5개 부문에서 수상자가 결정된다.국제경쟁 심사는 영화 '올드보이'와 '사랑해 말순씨'에 출연한 배우 윤진서, 영국 최연소 에베레스트 등반 기록을 보유한 방송인 제임스 후퍼, 우리나라를 대표하는 여성 산악인 김영미, 영화 '지슬'과 '뽕돌'을 연출한 오멸 감독, 평창국제평화영화제 김형석 프로그래머가 맡는다.울주세계산악영화제에서는 아시아영화진흥기구인 넷팩(The Network for the Promotion of Asian Cinema·NETPAC)이 아시아 최고 영화에 수여하는 넷팩상을 놓고 11편 작품이 각축을 벌인다.넷팩상 심사는 조지훈 무주산골영화제 부집행위원장, 채윤희 여성영화인모임 대표, 홍상우 전 모스크바국제영화제 심사위원이 맡는다.이밖에 창의적이고 신선한 시각으로 영화제를 들여다보고자 '청소년심사단 특별상'도 마련된다.청소년심사단 특별상을 선정할 심사위원으로 다운고등학교 학생 10명이 선정됐다.올해 열리는 제5회 영화제는 국민 안전과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 차단을 위해 온라인 상영관과 자동차 극장 등 비대면 방식으로 진행된다.영화제 기간은 10월 23일부터 11월 1일까지 10일간으로, 기존 5일보다 늘렸다.특별 상영 기간까지 포함해 올해 영화제에서 선보이는 작품은 모두 43개국 132편에 이른다.[표] 국제경쟁 본선 진출작(18개국 26편)┌───────┬────────┬───────────┬────┬───┐│구분 │작품명 │감독 │제작국가│ │├───────┼────────┼───────────┼────┼───┤│ │라스트 마운틴 │다리우스 자우스키 │폴란드 │2019 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ 알피니즘과 │마지막 등정 │로비 프레이저 │영국 │2019 ││ 클라이밍 ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │제시 더프턴의 도│앨러스터 리 │영국 │2019 ││ │전 │ │ │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │가파른 길을 올라│카롤리너 핑크 │스위스 │2019 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │발길 닿는 대로 │숀텔 불리안 │캐나다 │2018 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │파키스탄 프로젝 │기욤 브로스트 │프랑스 │2019 ││ │트 │ │ │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │정상에서의 10분 │믈라덴 코바세비치 │세르비아│2018 │├───────┼────────┼───────────┼────┼───┤│ │홈 │젠 랜달 │영국, 캐│2019 ││ │ │ │나다 │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │아푸리막강의 부 │위고 클루조 │프랑스 │2018 ││ │름 │ │ │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ 모험과 탐험 │8000+ │크리스찬 슈미트, 앙투 │프랑스, │2018 ││ │ │안 지라흐 │독일 │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │컬럼비아의 아이 │레오 후른, 제이 맥밀란│캐나다 │2019 ││ │들 │, 미첼 스콧 │ │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │성운 │제이 트러슬러 │캐나다 │2019 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │선을 넘는 사람들│카일러 멜튼 │미국 │2019 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │달빛 아래 │요헨 메슬, 막스 크로네│독일 │2019 ││ │ │크, 필립 베터, 요하네 │ │ ││ │ │스 뮐러 │ │ │├───────┼────────┼───────────┼────┼───┤│ │릿지 │욘 스쿠그 │스웨덴 │2019 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │마갈리 │후안 파블로 디 비톤토 │아르헨티│2019 ││ │ │ │나 │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │무르가브 │마틴 색서, 말렌 엘더스│독일 │2019 ││ │ │, 데일러 카지예프 │ │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │올란다 │베른트 쇼흐 │독일, 루│2019 ││ │ │ │마니아 │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │파이어 윌 컴 │올리비에 락스 │프랑스, │2019 ││ 자연과 사람 │ │ │스페인, │ ││ │ │ │룩셈부르│ ││ │ │ │크 │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │트러플 헌터스 │마이클 드웩, 그레고리 │이탈리아│2020 ││ │ │커쇼 │, 그리스│ ││ │ │ │, 미국 │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │대지 │줄리아 쿠쉬내렌코 │러시아 │2019 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │땅의 어머니 │알바로 사르미엔토, 디 │페루 │2019 ││ │ │에고 사르미엔토 │ │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │알프스의 메아리 │하네스 랭 │독일 │2019 ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │안데스의 기억 │로사 바르바 │페루, 독│2019 ││ │ │ │일 │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │곰 │아이노아 구티에레즈 델│스페인 │2019 ││ │ │ 포소 │ │ ││ ├────────┼───────────┼────┼───┤│ │네이처 심포니 │마르코 뢰르 │핀란드 │2019 │└───────┴────────┴───────────┴────┴───┘/연합뉴스