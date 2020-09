장윤정 (사진=아이오케이컴퍼니)

트로트 가수 장윤정의 신곡 ‘좋은 당신’이 음원으로 발매된다.장윤정이 오늘(29일) 오후 6시 신곡 ‘좋은 당신’의 음원을 발매한다. ‘좋은 당신’은 사랑하는 사람들에게 전하는 고마움을 노래하는 레트로 포크 트로트 장르의 곡으로, 사랑스럽고 뭉클한 멜로디가 인상적이다. 장윤정은 힘든 시기를 맞아 고군분투 중인 사람들에게 ‘좋은 당신’을 통해 따뜻한 위로를 전한다.이 곡은 최고의 히트 작곡가 조영수와 히트 작사가 강은경이 ‘국민 가수’ 장윤정을 위해 뭉친 곡이다. 지난 2017년 발매된 장윤정의 ‘옆집 누나’를 작업한 조영수와 강은경은 홍진영의 ‘사랑의 배터리’, ‘산다는 건’, 이승철의 ‘그런 사람 또 없습니다’를 히트시킨 바 있다.특히 스페셜 LP ‘장윤정 BEST 2020’에는 신곡 ‘좋은 당신’을 포함해 다수 히트곡이 수록돼 있다. 올 세션으로 재녹음된 스페셜 LP는 재기 발랄했던 20대의 장윤정에서 한 가정의 아내이자 엄마가 된 지금에 이르기까지 장윤정의 모든 전성기를 담았다.스페셜 LP의 SIDE A에는 전통 트로트로 시작해 발라드로 마무리되는 독특한 전개의 오리엔탈 발라드 ‘목포행 완행열차’, ‘사랑아’, ‘첫사랑’, ‘송인’으로 구성됐다. 새로운 장르와 장윤정 특유의 호소력 짙은 목소리를 담백하게 담아낸 곡들로 진한 여운을 선사한다.SIDE B에는 지난 6월 8일 선 공개된 신곡 ‘운명에게’가 타이틀곡으로 수록되어있다. ‘운명에게’는 트로트와 Jazz&Blues 편곡으로 우리나라 초창기 트로트 음악의 분위기에 장윤정의 독보적인 목소리가 어우러져 추억을 불러일으킨다.이와 더불어 ‘초혼’, ‘장윤정 트위스트’, ‘애가타’, ‘짠짜라’ 등 지금의 장윤정을 있게 한 대표곡들이 두루 담겨있다. ‘장윤정 BEST 2020’ 음원과 스페셜 LP는 장윤정을 사랑하고 트로트를 아끼는 모든 사람들에게 시대를 넘나드는 추억을 선사할 예정이다.지난 2003년 ‘어머나’로 가요계에 데뷔한 장윤정은 통통 튀는 에너지와 친근한 매력으로 ‘어머나’ 열풍을 불러일으켰다. 이후 ‘짠짜라’, ‘꽃’, ‘이따, 이따요’, ‘장윤정 트위스트’, ‘초혼’ 등 발매하는 곡마다 모든 세대의 사랑을 받으며 명실상부 대한민국 트로트 퀸으로 등극, ‘트로트의 여왕’이라는 수식어를 얻게 되었다.한편 ‘장윤정 BEST 2020’는 오늘 29일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com