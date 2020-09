트레저 (사진=YG엔터테인먼트)

YG 트레저의 쾌활한 에너지와 사랑 가득한 촬영 현장 뒷모습이 공개돼 팬들의 마음을 설레게 했다.YG엔터테인먼트는 26일 공식 블로그에 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’ JACKET MAKING FILM 영상을 게재했다.촬영장에 모인 트레저는 시종일관 해맑은 웃음과 뜨거운 열정으로 함께 했다. 셔츠, 가디건 등 캐주얼하면서도 청량미를 강조한 스타일링이 멤버들의 훈훈한 비주얼과 어우러져 각양각색 빛났다.박정우는 "데뷔곡 'BOY' 때는 살짝 카리스마가 있고 강렬한 이미지였다면 이번 타이틀곡 '사랑해 (I LOVE YOU)'는 거기에 좀 더 부드럽고, 사랑에 빠진 소년의 마음을 담으려 노력했다"고 설명했다. 또 방예담은 “저희의 미소 띤 모습을 보시는 많은 분이 행복을 찾으셨으면 좋겠다”고 바랐다.트레저는 글로벌 팬들의 뜨거운 관심과 호평 속 지난 8월 7일 데뷔했다. 이후 40일 만에 두 번째 싱글 앨범 ‘THE FIRST STEP : CHAPTER TWO’로 초고속 컴백, 인기 몰이 중이다.이들의 타이틀곡 ‘사랑해 (I LOVE YOU)’는 음원 발매 당일 9개국 아이튠즈 톱송 차트 1위를 차지했다. 특히 트레저의 이 노래는 일본 주요 음원 사이트인 라쿠텐뮤직과 라인뮤직 최신 주간 차트에서도 각각 1위, 3위에 올라 꾸준한 인기를 확인했다.일본에서 정식 데뷔하지 않은 K팝 신인 그룹이자 아직 단 한 차례의 현지 활동이 없던 점을 떠올리면 의미 있는 성과. 쟁쟁한 톱 아티스트들 사이 존재감을 빛낸 트레저는 오늘(26일) MBC '쇼! 음악중심'에 출연한다.‘사랑해 (I LOVE YOU)’는 데뷔곡 ‘BOY’보다 더욱 강렬한 사운드를 내세운 댄스 팝 장르의 곡이다. 좋아하는 상대를 향해 순수하게 직진하는 소년의 마음이 담겼으며, ‘널 사랑해’라는 구절이 반복돼 중독성을 더했다.트레저는 교복 의상을 입고 무대에 올라 큰 호응을 얻고 있다. 절도 있고 박력 넘치는 칼군무와 흔들림 없는 가창력, 한층 성장한 랩 실력이 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com