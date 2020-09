블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크가 세계적인 인기 게임 배틀그라운드 모바일과 손을 잡고 특별한 콜라보레이션 콘텐츠를 선보인다.24일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘How You Like That’이 배틀그라운드 모바일 로비 배경음악(BGM)으로 사용된다. 이후 10월 2일부터는 블랙핑크의 첫 정규앨범 신곡으로 교체될 예정이다.배틀그라운드 모바일에 K팝 아티스트의 음악이 쓰이는 건 이번이 처음이다. 배틀그라운드 모바일 로비는 게임 유저라면 필수적으로 머무르게 되는 곳으로, 세계 각지의 유저들이 블랙핑크의 음악을 듣게 된다.아울러 풍성한 이벤트가 준비됐다. 오늘(24일) 오후 3시부터 10월 8일까지 게임 내 특설 이벤트 페이지에서 배틀그라운드 모바일과 콜라보를 기념한 블랙핑크 영상을 감상할 수 있다. 또 게임 유저들은 블랙핑크 멤버별 개인 공간으로 이동, 응원하고 싶은 멤버에게 마이룸 선물을 보낼 수도 있다.보상 콘텐츠도 다채롭다. 유저들은 6단계로 나뉜 보상 체계에 따라 블랙핑크 응원봉, 배틀로얄 및 스페셜 상자 교환권 조각, 스프링 플라워 상의 등을 얻게 된다.YG와 펍지주식회사는 "블랙핑크의 정규 앨범 ‘THE ALBUM’ 발매와 함께 다양한 콜라보레이션 콘텐츠와 이벤트가 추가 공개될 예정”이라고 말했다.블랙핑크는 오는 10월 2일, 데뷔 4년 만의 첫 정규앨범 ‘THE ALBUM’ 발매를 앞두고 있다. 이 앨범의 선공개 싱글 ‘How You Like That’과 ‘Ice Cream’은 글로벌 음악 시장서 '쌍끌이' 인기를 끌며 유튜브 및 각종 유력 차트서 K팝 걸그룹 신기록을 갈아치웠다.배틀그라운드 모바일 로비 배경음악으로 선정된 'How You Like That'은 파워풀한 비트 속에 '어떠한 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자'는 메시지를 담아 많은 글로벌 음악팬들의 사랑을 받고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com