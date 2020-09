강다니엘 (사진=커넥트엔터테인먼트)

가수 강다니엘이 펩시 ‘KHOUSE OF PEPSI’의 론칭 축하 영상을 공개했다.스타쉽엔터테인먼트는 지난 15일 오후, 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 ‘KHOUSE OF PEPSI’ 론칭 기념 스페셜 영상을 공개해 화제에 올랐다.공개된 스페셜 영상 속에는 2020 펩시와 함께한 G-K POP 대표 파트너인 강다니엘이 ‘KHOUSE OF PEPSI’의 론칭을 축하하기 위해 등장했다. 레트로한 무드 속 강다니엘은 펩시를 마시며 여심을 설레게 하는 부드러운 미소로 눈길을 사로잡았다.‘펩시 X 스타쉽 프로젝트’는 펩시와 스타쉽이 함께하는 프로젝트로 다채로운 장르의 K팝 아티스트들이 각 콘셉트에 맞춰 새로운 음악을 발표하는 프로젝트다. 지난해 빅스 라비와 여자친구 은하, 옹성우, 빅스 홍빈과 몬스타엑스 형원, 비와 소유 등 서로 다른 음악 색깔을 지닌 아티스트들이 함께 모여 역대급 콜라보 음원을 탄생시키며 큰 화제를 모았다.올해는 음원 강자 지코와 대세 뮤지션 강다니엘을 시작으로, 독보적인 콘셉트로 많은 사랑을 받고 있는 그룹 CIX의 배진영, 라이징 스타 김요한이 두 번째 콜라보 주자로 발탁되어 새로운 음악적 매력을 마음껏 발산할 예정. 뛰어난 퍼포먼스와 안정적인 보컬 실력을 모두 갖춘 두 아티스트들의 만남에 음악팬들의 관심이 집중되고 있다.한편 배진영과 김요한이 선보이는 ‘2020 PEPSI X STARSHIP HERITAGE PROJECT’는 오는 25일 발표된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com