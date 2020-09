케이팝 레이더 주간 차트 (사진= 스페이스오디티 제공)

걸그룹 블랙핑크가 2주 연속 케이팝 레이더 주간 차트 1위에 올랐다.오늘(15일) 케이팝 레이더 측은 “블랙핑크의 ‘아이스크림(Ice Cream (with Selena Gomez))’ 뮤직비디오가 37주 차(9월 6일 ~ 9월 12일) 주간 브리프 집계 기간 동안 45,455,524뷰를 기록하며 유튜브 조회수 차트 1위에 올랐다”라고 밝혔다.이로써 블랙핑크는 지난주에 이어 2주 연속 1위를 달성하는 기염을 토했다.이번 ‘아이스크림’ 활동은 블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 증가량에 큰 영향을 미쳤다. 케이팝 레이더에 따르면 블랙핑크가 ‘아이스크림’으로 컴백한 3주 동안의 구독자 수는 그 전 3주 증가량과 비교해 약 2.3배에 달하는 약 320만 명 증가했다.이에 따라 블랙핑크 공식 유튜브 채널 누적 구독자 수는 총 4770만 명을 돌파했다. 이는 전 세계 아티스트 중 3위, 여성 아티스트 중에서 가장 높은 수치이다. 이처럼 블랙핑크는 연이은 대기록을 세워오며 상위 1% ‘유튜브 퀸’의 자리를 공고히 하고 있다.또 케이팝 레이더 측은 “지난 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ 활동 이후 브라질에서 발생하는 공식 뮤직비디오 조회수 비중이 늘고 있다”며 “‘아이스크림’이 발매된 지난달 28일의 조회수 집계에서도 브라질이 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남과 함께 인기 TOP5 국가로 꼽혔다”고 전했다.이어 “필리핀의 경우 전작인 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 활동 당시 인기 국가 순위 중 4위에서 2위로 빠르게 치고 올라왔다”며 필리핀에서의 지속적인 인기 상승을 짐작할 수 있다고 밝혔다.이번 37주 차 주간 케이팝 레이더에서는 오마이걸의 첫 솔로 주자인 유아의 ‘숲의 아이 (Bon voyage)’가 1285만 뷰를 기록하며 5위에 새로 진입한 것을 확인할 수 있다.또한 있지(ITZY)의 ‘낫 샤이(NOT SHY)’는 발매 한 달 차에도 꾸준한 인기를 끌며 1981만 뷰를 기록, 4계단 상승한 3위에 랭크돼 눈길을 끌었다.이 외에도 방탄소년단의 ‘다이너마이트’(4009만 뷰)를 비롯해 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓’(1761만 뷰), ‘킬 디스 러브’(1079만 뷰), ‘뚜두뚜두’(1012만 뷰), 씨엘씨(CLC)의 ‘헬리콥터’(996만 뷰), 싸이 ‘강남스타일’(924만 뷰), 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시’(914만 뷰) 등이 주간 케이팝 레이더 TOP10을 차지했다.한편 음악 스타트업 스페이스오디티에서 설립한 케이팝 레이더는 지난 일주일 동안 전 세계에서 시청한 유튜브 조회수를 토대로 매주 주간 차트를 공개하고 있으며, 집계 데이터를 통해 ‘2019 K-POP 세계지도’를 공개하여 화제를 모은 바 있다.그 외에도 인스타그램, 트위터, 페이스북, 팬카페 등의 팔로워 차트도 확인할 수 있다. 최근에는 케이팝 팬덤을 위한 앱 ‘내 손안의 덕메이트, 블립(blip)’을 출시해 팬덤의 뜨거운 반응을 얻고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com