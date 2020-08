블랙핑크 지수 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 지수가 신곡 'Ice Cream'의 스타일링 콘셉트를 엿볼 수 있는 멤버별 개인 포스터 첫 주자로 나섰다.YG엔터테인먼트는 24일 공식 블로그에 블랙핑크의 ‘Ice Cream’ D-4 포스터를 게재했다.포스터 속 지수는 커다란 아이스크림 배경 앞에서 상큼한 미소로 카메라를 응시했다. 긴 생머리에 글리터 메이크업, 플라워 패턴이 강조된 컬러풀한 그의 의상이 눈길을 사로잡는다. 마치 어디론가 여행을 떠나는 듯한 분위기는 경쾌하고 발랄하다.YG는 앞서 신곡 'Ice Cream'에 대해 "무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악"이라고 밝히며, 블랙핑크의 기존 히트곡 'Kill This Love’, 'How You Like That'과는 다른 새로운 매력을 예고했었다.블랙핑크의 'Ice Cream' 음원은 미국 동부 기준으로 8월 28일 0시, 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시 공개된다. 팝스타 셀레나 고메즈와 협업으로 글로벌 음악팬들의 큰 관심이 쏠리고 있는 상황. 발매 4일을 앞둔 만큼 순차적으로 다른 멤버들의 개인 포스터가 공개되며 점차 베일을 벗을 것으로 기대된다.블랙핑크는 지난 6월 선공개 타이틀 ‘How You Like That’으로 올해 그 어느 때보다 성공적인 컴백 신호탄을 쐈다. 이 노래는 스포티파이 글로벌 톱 50차트 2위, 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100서 각각 33위와 20위에 오르며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 경신했다.셀레나 고메즈의 지원사격을 받는 블랙핑크가 10월 2일 첫 정규앨범 발표에 앞서 'Ice Cream'으로 다시 한 번 역대급 글로벌 행보를 이어나갈지 주목된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com