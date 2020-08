온리원오브(사진=에잇디크리에이티브 RSVP)

온리원오브가 이번에도 화려한 프로듀서 라인업으로 돌아온다.온리원오브는 15일 0시 공식 SNS 계정을 통해 서사무엘의 시그니처 이미지를 공개했다. 앞서 예고된 그루비룸 옆에 이름과 사인을 새겨 넣었다. 27일 발매되는 새 앨범 ‘Produced by [ ] Part 2’가 주목 받아야 될 이유를 한 가지 더 추가한 셈이다.서사무엘은 감각적이고 세련된 음악으로 손꼽히는 싱어송라이터다. 끊임 없이 새로움을 추구하는 현재 ‘진화’형 뮤지션으로 통한다. 한국대중음악상에서 두 차례나 최우수 음반상을 받기도 했다. 음악뿐만 아니라 패션, 전시 등 문화계 전반에 영향을 미치는 아티스트로 각광 받고 있다.‘Produced by [ ] Part 2’의 타이틀곡과 전체 트랙이 공개되지 않았지만 서사무엘과 온리원오브가 어떠한 형태, 음악으로 협업하게 될 지 호기심을 자극하고 있다. 전작 ‘Part 1’에서 그레이, 보이콜드, 차차말론 등 정상급 프로듀서들과 명반을 완성한 만큼 ‘Part 2’ 역시 그루비룸, 서사무엘 등 이름만으로도 커다란 기대를 모으고 있다.이날 공개된 시그니처 이미지 속 온리원오브의 음악적 바이오그래피도 인상적이다. 1년이란 짧은 기간 동안 쉬지 않고 새로운 음악을 선보이며 존재감을 나타냈다. ’점’과 ‘선’을 상징했던 두 장의 미니앨범, 새로운 시도가 빛났던 두 장의 싱글, 그리고 ‘점-선-면’ 시리즈의 스핀오프 격인 ‘Produced by [ ]’ 등 고집스럽게 고퀄리티 K팝을 추구하고 있다.서사무엘과 그루비룸 등 최고 뮤지션들과 협업한 ‘Produced by [ ] Part 2’는 오는 27일 오후 6시 전격 발매된다. 온리원오브는 타이틀 곡과 뮤직비디오 티저 등 앨범에 관한 힌트를 순차적으로 공개할 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com