넷플릭스 말리부 주니어 구조대 엘라그로스(사진=더블랙레이블)

키즈 모델 엘라 그로스가 출연한 넷플릭스 영화가 미국에서 큰 화제를 모으고 있다.엘라 그로스는 타미힐피거, 펜디, 갭 등 세계적인 브랜드의 얼굴로 활동하며 이름을 알렸고 이후 ‘도쿄 걸즈 컬렉션 A/W 2018’, ‘도쿄 걸즈 컬렉션 S/S 2019’, ‘2019 뉴욕 패션위크’에 등장해 독보적인 매력을 자랑했다.뿐만 아니라 TV 시리즈 ’헤더스(HEATHERS)’, ‘스타트렉 : 피카드(STAR TREK : Picard)’에 출연해 안정적인 연기력으로 주목을 받았다.특히 넷플릭스 오리지널 ‘말리부 주니어 구조대 : 넥스트 웨이브(Malibu Rescue : The Next Wave)’에 ‘샤샤(Sasha)’역으로 등장한 엘라 그로스는 독보적인 존재감을 과시하며 유망주로 떠올랐다. 해당 작품은 미국 넷플릭스 인기 영화 1위를 달성하며 폭발적인 인기를 누리고 있다.이처럼 엘라 그로스는 모델 활동에 더불어 연기에서도 큰 두각을 나타내는 등 어린 나이에도 불구하고 글로벌한 활약상을 펼쳐내 많은 사람들의 눈길을 사로잡고 있다.한편, 엘라 그로스가 출연한 ‘말리부 주니어 구조대 : 넥스트 웨이브(Malibu Rescue : The Next Wave)’ 한국 넷플릭스를 통해서도 만나볼 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com