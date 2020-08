원어스, 미니 4집 '라이브드'…타이틀곡 '투비 오어 낫 투비'

보이그룹 원어스가 스스로 운명을 개척하겠다는 의지를 담은 새 미니앨범을 들고 돌아온다.소속사 RBW는 오는 19일 원어스의 미니 4집 '라이브드'(LIVED)가 발매된다고 7일 밝혔다.이번 신보는 이들이 엠넷 경연 프로그램 '로드 투 킹덤'에서 발표한 노래인 '컴 백 홈'(COME BACK HOME)의 연장선에 있는 앨범이다.뱀파이어가 된 이들이 삶과 죽음의 경계에 서 있으면서도 운명에 순응하지 않으려는 모습을 그린 앨범이라고 소속사는 설명했다.타이틀곡은 '투 비 오어 낫 투 비'(TO BE OR NOT TO BE)로, 양자택일의 갈림길에 서 있는 위태로움을 담았다.이 외에도 '데드 오어 얼라이브'(Dead Or Alive), '혼란하다 혼란해'(Dizzy)', '에어플레인'(Airplane), '컴 백 홈' 등이 수록됐다.RBW 소속 프로듀서인 이상호, 코스믹 사운드, 코스믹 걸, 서용배, 이후상, 밍키 등이 총출동해 트랙을 채웠다.'혼란하다 혼란해'는 원어스 멤버인 서호, 레이븐이 '형제 그룹' 원위의 키아와 함께 작업했다./연합뉴스