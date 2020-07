뉴키드 휘 블랙핑크 제니(사진=제이플로 엔터테인먼트)

신인 그룹 뉴키드 휘가 파격 헤어를 자랑했다.최근 뉴키드는 공식 SNS 를 통해 ‘14주 커버 챌린지’(14weeks cover challenge)를 위해 파격 헤어로 변신한 휘의 사진을 게재했다. 이번 콘텐츠의 주인공은 멤버 휘 군으로 블랙핑크의 ’How you like that’’커버 안무를 선보였다.공개된 사진에서 휘는 앞머리는 밝고 뒷머리는 블랙으로 변신한 블랙핑크 제니의 헤어스타일을 자신만의 스타일로 소화해냈다. 하얀 피부 톤에 어울리는 파격 헤어 스타일은 보는 이들을 단숨에 사로잡는다. 무엇보다 카메라를 지긋이 응시하는 장면은 눈을 뗄 수 없을 정도로 강렬한 극강의 섹시미를 자랑한다.휘의 패션 감각 또한 시선을 모았다. 화려한 패턴의 셔츠에 붉은 색 아이템으로 포인트를 준 스타일링은 어떠한 의상도 자기만의 스타일로 완벽하게 소화해내는 휘의 남다른 패션 센스를 엿보게 한다.해당 영상은 공개 2일 만에 4만회가 넘는 조회수를 기록하면서 뜨거운 반응을 이끌고 있다. 블랙핑크 팬들은 뉴키드의 커버 댄스 챌린지를 응원하는가 하면 아시아와 북미,남미 각국의 팬들 역시 칭찬 메시지를 보내고 있다.최근 ‘14주 커버 챌린지로 주목 받고 있는 뉴키드는 워너 뮤직과 강남구청이 함께한 코로나19 극복을 위한 글로벌 프로젝트 음원 ‘ME ME WE (나 너 우리)’에 참여했다.‘ME ME WE’는 코로나19 바이러스로 고통 받고 있는 전 세계인에게 전하는 희망의 메시지곡으로 아시아 6개국 아티스트가 참여해 화제를 모은 바 있다.한편 휘가 커버한 블랙핑크의 ’How you like that’은 뉴키드 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com