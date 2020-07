SF9 (사진=FNC엔터테인먼트)

그룹 SF9(에스에프나인)이 오늘(9일) 음악방송 컴백 무대를 최초 공개한다.SF9은 엠넷 ‘엠카운트다운’을 통해 여덟 번째 미니앨범 ‘9loryUS(글로리어스)’의 타이틀곡 ‘여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)’와 수록곡 ‘별을 따라 (Into The Night)’ 무대를 선보인다. 특히 ‘여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)’ 뮤직비디오는 공개된 지 약 이틀 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파하며 대중들의 뜨거운 관심을 입증했다. 이에 무대에서 보여줄 업그레이드 된 비주얼과 퍼포먼스에 많은 기대감이 쏠리고 있다.SF9이 지난 6일 공개한 신곡 ‘여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)‘는 자유로운 여름 무드를 담은 하우스 장르의 곡이다. 에너제틱한 보컬과 어쿠스틱 기타, 트렌디한 신스 사운드가 특별한 조화를 이뤄 SF9만의 신나는 여름 에너지를 느낄 수 있다.함께 선보이는 ‘별을 따라 (Into The Night)’는 사랑하는 사람을 여름 밤의 별에 비유하여 함께하고 싶은 애틋함을 담은 곡이다. 곡 전체에 담긴 기타와 신스 사운드로 포근한 여름 밤의 노스탤지어를 표현했다.한편 SF9이 지난 6일 발매한 미니 8집 ‘9loryUS(글로리어스)’는 7일 오전 11시 기준 미국·영국·캐나다·태국 등 총 14개 지역 아이튠즈 K팝 앨범차트 톱2에 등극하며 해외에서도 많은 사랑을 받고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com