블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크가 글로벌 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 'How You Like That' 안무 영상을 공개했다. 더불어 YG는 이 노래의 댄스 커버 콘테스트 개최 소식을 전해 전 세계 팬들의 관심을 집중시켰다.YG엔터테인먼트는 6일 공식 블로그와 블랙핑크 유튜브 공식 채널에 'How You Like That' 안무 영상을 게재했다. 공개된 영상 속 블랙핑크 멤버들은 블랙 의상을 맞춰 입고 핑크빛 가득한 스튜디오에서 역동적인 안무를 완벽히 소화했다.가장 예쁜 색으로 표현되는 '핑크'와 '그것이 다가 아니다'는 의미의 '블랙'을 조합해 탄생한 블랙핑크 팀명과도 잘 어울리는 콘셉트. 격렬한 퍼포먼스에도 시종일관 여유 넘치는 표정과 제스처로 곡의 분위기를 한층 살려낸 멤버들의 역량이 인상적이다.'How You Like That' 퍼포먼스는 '뚜두뚜두' 'Kill This Love' 등에 참여했던 Kiel Tutin, Kyle Hanagami 및 Sienna Lalau 3명의 세계적인 안무가가 다시 한 번 힘을 모았다. 이들은 그동안 블랙핑크가 선보인 어떤 무대보다 강렬한 힙한 요소를 가미해 독보적인 퍼포먼스를 완성했다.멤버들은 아름다운 춤선이 돋보이는 벌스 부분을 시작으로, 훅에서 파워풀해지는 비트와 함께 반전되는 힘이 전해진 '힙'한 안무까지 자유자재로 오가며 카리스마를 발산했다. 특히 블랙핑크와 댄서들이 다함께 손을 맞대고 일열로 전진하는 댄스 브레이크 장면은 곡의 메시지와 연결되며 강렬한 인상을 남겼다.YG는 이날 블랙핑크의 'How You Like That' 댄스 커버 콘테스트 개최 소식도 알렸다. 'How You Like That' 댄스 커버 콘테스트는 7월 6일(월)부터 20일(월)까지 15일간 진행되며, 7월 28일(화)에 최종 우승자 총 3팀이 가려진다.커버 콘테스트 참가자는 댄스 커버 영상을 #BLACKPINK #블랙핑크 #How You Like That #HYLT_Dancecovercontest 태그와 함께 유튜브에 업로드 한 후, 구글폼 신청 양식을 작성해 참여할 수 있다.블랙핑크는 'How You Like That'으로 컴백 이래 매일 신기록 행진을 이어가고 있다. 음원은 세계 각국 유력 차트서 'K팝 걸그룹 최고' 순위를 경신했고, 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰로 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 5개 부문을 기네스 월드 레코드에 올렸다. 이어 뮤직비디오 공개 32시간 만에 1억뷰, 7일만에 2억뷰를 돌파하며 세계 신기록을 갈아치웠다. 또한 영국 오피셜 싱글 차트에 20위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 단일곡 최고 순위를 자체 경신했다.한편 블랙핑크는 지난 5일 SBS '인기가요'에서 'How You Like That'으로 1위를 차지했으며, 발매 11일째 멜론을 비롯한 국내 주요 음원차트 1위를 굳건히 하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com