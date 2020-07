블랙핑크(사진=YGentertainment)

블랙핑크가 신곡 발표 10일째 주요 음원 차트 정상에 이름을 올리며 꾸준한 인기를 끌고 있다.블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 ‘How You Like That’은 5일 9시 기준 멜론, 지니, 벅스 등 음원 사이트 실시간 차트에서 1위를 이어가고 있다.연일 쟁쟁한 음원 강자들의 컴백이 이루어지고 있는 가운데 굳건히 1위 자리를 지켜냈다.‘How You Like That’의 인기는 국내뿐 아니라 글로벌시장에서 더욱 두각을 나타내고 있다.블랙핑크는 지난달 26일 ‘How You Like That’ 발매 직후 국내 음원차트 ‘올킬’은 물론, 아이튠즈 송차트에서 미국을 포함한 64개국 1위를 차지하며 기록 경신의 신호탄을 쏘아 올렸다.특히 ‘How You Like That’은 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱 50차트에서 2위에 오르며 K팝 최고 순위를 깼고, 지난 3일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 차트에 20위로 진입하며 글로벌 파급력을 증명했다.‘How You Like That’ 뮤직비디오의 인기는 눈으로 보고도 믿지 못할 신기록을 수립하고 있다.첫날 하루에만 8630만 뷰를 기록하는가 하면 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 5개 부문을 기네스 월드 레코드로 인정받았다. 또 약 32시간 만에 1억 뷰, 7일 만에 2억 뷰 돌파라는 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다.한편 블랙핑크는 5일 SBS ‘인기가요’에 출연해 활발한 활동을 이어간다.블랙핑크는 지난주 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연하는가 하면 압도적인 무대를 선보이기도 했다.지난주 국내 첫 컴백 무대였던 ‘인기가요’ 영상 역시 유튜브에서 일주일 만에 2000만이 넘는 조회수를 기록하며 화제의 중심이 되고 있는 가운데, 오늘은 또 어떠한 무대를 선보일지 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com