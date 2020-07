크래비티, 한터차트 상반기 앨범 판매량 신인 중 최고 (사진=스타쉽)

크래비티(CRAVITY)가 한터차트 상반기 음반차트 신인 부문 1위에 등극했다.한터차트 발표에 따르면 크래비티는 2020년 1월 1일부터 6월 30일까지 집계된 상반기 음악차트에서 데뷔 앨범 ‘크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아](CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE])로 앨범 판매고 10만1779장을 기록, 2020년 데뷔한 그룹 가운데 가장 높은 앨범 판매량을 자랑하며 한터차트 상반기 음반차트 신인 부문 1위를 거머쥐었다.이로써 지난 4월 타이틀곡 ‘브레이크 올 더 룰즈(Break all the Rules)’로 가요계에 데뷔한 크래비티는 데뷔 이래 음악 팬들의 꾸준한 관심을 받으며 명실상부 2020년 주목할만한 신예로 떠올랐다.이들은 앨범 발매 당일 한터차트 일간 음반차트 1위에 올랐고 발매 이후 일주일간의 판매량으로 팬덤 규모를 측정하는 기준이 되는 초동 판매고로는 5만3160장을 기록해 신인 그룹으로는 이례적인 성과를 거뒀다.또한, 앨범 발매 당일 진행된 데뷔 쇼케이스에서는 시청자 수 100만명과 하트 수 2억6천만개를 달성했고, ‘아이튠즈 톱 케이팝 앨범 차트’ 7개 지역 1위 총 12개 지역 톱 3와 함께 ‘월드와이드 아이튠즈 앨범 차트’에서 4위에 이어 빌보드 ‘소셜 50’ 차트에서 12위로 빌보드 차트에 데뷔하는 등 국내를 넘어 글로벌 아티스트로서의 성장 가능성까지도 입증했다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com