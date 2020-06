블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크(BLACKPINK)의 신곡 비주얼 콘셉트가 한꺼풀씩 베일을 벗으며 글로벌 팬들의 관심이 증폭되고 있다.YG엔터테인먼트는 20일 오전 9시 공식 블로그에 블랙핑크의 'How You Like That' 세 번째 타이틀 포스터를 공개했다.이번에는 블랙핑크 네 멤버 지수·제니·리사·로제의 컬러풀한 비주얼이 클로즈업 됐다. 앞서 블랙 앤 화이트 콘셉트 이미지와 티저 영상에 이어 핑크빛으로 물든 새로운 포스터가 눈길을 사로잡았다.흑발의 지수는 아련하고 그윽한 눈빛으로 우아한 매력을 발산했다. 제니는 애쉬블론드 컬러로 물들인 헤어와 왼쪽 눈에 강렬하게 표현한 아이메이크업이 인상적이다.뱅스타일을 선보인 리사는 고혹적인 표정으로 독보적인 아우라를 뿜어냈다. 로제는 다채로운 아우라가 깃든 오묘함과 요정같은 신비로운 분위기를 자아냈다.포스터 하단에는 블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 곡명 'How You Like That' 문구가 새겨져 글로벌 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.블랙핑크는 한국 시간으로 6월 26일 오후 6시, 신곡 'How You Like That'으로 컴백한다. 이후 7~8월께 특별한 형태의 두 번째 신곡과 9월께 첫 정규앨범을 예고했다.음원이 발매된 오는 26일(현지시간)에는 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에서 'How You Like That' 컴백 무대가 처음 펼쳐진다. 영국 메트로 등 외신은 "K팝 걸그룹 최초 출연"이라고 이를 주목했다.블랙핑크는 최근 레이디 가가(Lady Gaga)와의 협업곡 'Sour Candy'로 글로벌 영향력을 입증한 상태. 이 노래를 통해 블랙핑크는 미국 빌보드 메인 차트인 '핫100'에서 톱40 안에 이름을 올린 최초의 K팝 걸그룹이 됐다. 또한 영국 오피셜 싱글 톱100 차트에서도 3주 연속 진입에 성공했다.데뷔곡부터 지금까지 발표하는 곡마다 '최초·최고' 기록을 자체 경신해온 블랙핑크인 만큼 이들이 글로벌 음악 시장에서 또 어떠한 새 역사를 써내려갈지 기대감이 커지고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com