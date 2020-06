CIX, 30일 미니 3집 '안녕, 낯선 시간'…타이틀곡 '정글'

7월 방영 애니메이션 '갓 오브 하이스쿨' OST 참여도보이그룹 씨아이엑스(CIX)가 새로운 미니앨범으로 돌아온다.소속사 C9엔터테인먼트는 이들이 오는 30일 미니 3집 '헬로 챕터 3. 안녕, 낯선 시간'(HELLO Chapter 3. Hello, Strange Time)을 발매한다고 4일 밝혔다.지난해 잇달아 발매한 미니 1집 '안녕, 낯선 사람'과 미니 2집 '안녕, 낯선 공간'을 이은 연작 앨범이다.타이틀곡은 '정글'(Jungle)로, 아름답지만 가시 돋친 존재가 쳐 놓은 덫에 걸려 끝없이 빠져들어 간다는 내용을 담은 어반 팝 장르 곡이다.이 외에도 '무브 마이 보디'(Move My Body), '혹시라도 실수로 아름다운 널 해치지 않게'(Change Me)', '스위치 잇 업'(Switch It Up), '반항아'(Rebel) 등 총 다섯 곡이 신보에 수록됐다.씨아이엑스는 한국 인기 웹툰을 원작으로 한 애니메이션 '갓 오브 하이스쿨'(THE GOD OF HIGH SCHOOL) OST(오리지널사운드트랙)에도 참여했다.이들은 해당 애니메이션 엔딩곡인 '윈'(WIN)을 불렀으며 애니메이션이 방영되는 오는 7월에 음원이 발매된다.씨아이엑스는 "한국 토종 애니메이션의 세계화에 우리가 대표로 참여할 수 있게 돼 기쁘다.작품도, OST도 완성도가 좋아서 많은 분들이 사랑해 주셨으면 좋겠다"고 소감을 전했다./연합뉴스