6월 10일 컴백하는 엔플라잉이 타이틀곡 멜로디를 공개하며 궁금증을 자극했다.엔플라잉의 소속사 FNC엔터테인먼트는 29일 엔플라잉 공식 유튜브를 통해 신곡 '아 진짜요. (Oh really.)'의 멜로디 스포일러 영상을 공개했다.공개된 스포일러 영상은 컴퓨터 키보드의 숫자키를 누르며 숨겨진 멜로디를 찾는 즐거움을 더해 눈길을 끈다. 영상에는 엔플라잉 신곡 '아 진짜요. (Oh really.)'가 적혀있는 키보드 피아노가 등장하며, 영상과 함께 숫자 '53178 V\294'가 적혀있다. 영상을 재생한 채 숫자키를 순서대로 누르면 신곡의 멜로디로 추정되는 짧은 멜로디를 들을 수 있어 신곡에 대한 기대감을 한껏 높인다.약 8개월만에 일곱 번째 미니앨범 'So, 通 (소통)'을 발매하는 엔플라잉은 영혼 없는 소통을 다룬 신곡 '아 진짜요. (Oh really.)'로 오는 6월 10일 컴백한다. 컴백 프로모션 콘텐츠는 엔플라잉 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.