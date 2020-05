우주소녀 수빈(사진=스타쉽)

걸그룹 우주소녀의 수빈이 러블리한 매력을 드러냈다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 23일 공식 SNS 채널에 우주소녀의 새로운 미니앨범 ‘네버랜드(Neverland)’의 수빈 개인 콘셉트 포토와 무빙 티저를 차례로 공개하고 이목을 집중시켰다.공개된 포토 속 수빈은 새하얀 꽃나무 사이로 맑고 청량한 매력을 발산했다. 반짝이는 눈빛과 양 갈래로 땋은 헤어스타일은 특유의 러블리하면서도 쾌활한 느낌을 절로 자아내며 보는 이들의 입가에 미소를 선사했다. 이어진 무빙 티저에서는 수빈이 핑크빛의 꽃을 손에 쥔 채 빙그르르 돌리며 명랑한 분위기를 풍겨냈고, 파란 나비가 어깨에 살짝 앉았다가 날아올라 동화 속 분위기를 연출해냈다.수빈은 팀의 메인보컬로서 드라마 ‘훈남정음’ OST ‘슬로울리(Slowly)’를 발표, 수준급의 가창력과 청아한 음색으로 남다른 매력을 드러낸 바 있다. 더불어 예능 프로그램 MBC ‘가시나들’, tvN ‘플레이어’, Mnet ‘TMI NEWS’ 등에서 밝고 솔직한 매력으로 '예능 샛별'로서 큰 관심을 얻기도 했다.매 앨범 신비롭고 몽환적인 콘셉트를 바탕으로 색다른 음악과 퍼포먼스를 자랑하며 가요 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 한 우주소녀는 이번 앨범 ‘네버랜드’를 통해 음악 색깔의 정점을 찍는다. 타이틀곡 ‘버터플라이(BUTTERFLY)’를 비롯해 ‘홀라(HOLA)’, ‘팬터마임(Pantomime)’, ‘바램 (Where You Are)’, 엑시의 자작곡 ‘불꽃놀이 (Tra-la)’, 설아의 자작곡 ‘우리의 정원 (Our Garden)’까지 다채로운 색깔로 앨범을 가득 채운다.한편, 우주소녀는 오는 6월 9일 새로운 미니앨범 ‘네버랜드(Neverland)’와 수록 타이틀곡 ‘버터플라이(Butterfly)’를 발표한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com