UNVS(사진=영상화면 캡처)

UNVS(JUN H.(준현), YY(와이와이), 은호, 창규, 젠)는 지난 23일 스튜디오 룰루랄라 공식 유튜브 채널에서 생방송으로 진행된 대국민 스밍 구걸 프로젝트 'YA! 너두'에 깜짝 등장했다.이날 UNVS는 'YA! 너두'에서 MC 딘딘의 "생방송 라이브 초대석은 열어두겠다! 누구나 오라"는 말에 한 걸음에 달려왔다.UNVS의 등장에 출연진 김계란은 "기분 나쁘게 너무 잘생기셨네요. 진짜 잘생겼다"라며 농담 섞인 칭찬으로 그들의 비주얼에 감탄을 감추지 못했다.UNVS는 음원 차트 부시기, 복불복 게임 등 당황할만한 미션에도 적극적으로 미션에 임하며 신흥 예능돌의 면모를 보였고, MC 딘딘은 만족한 표정과 박수로 그들을 칭찬했다.이어 UNVS의 YY가 대표로 두 팔로 멜론 깨기에 도전했다. 그는 "제가 운이 좋은 편은 아니지만 오늘은 운이 좋을 거 같습니다"라며 패기 있게 나섰지만, 안타깝게 실패해 웃음바다로 만들기도 했다.또 이날 UNVS는 음원차트 순위를 기다리며 두 번째 싱글 앨범 'SOUNDTRACKS FOR THE LOST & BROKEN(사운드트랙스 포 더 로스트 & 브로큰)'의 타이틀곡 'Give You Up(기브 유 업)' 1절을 맛보기로 보여주는 시간을 가졌다.UNVS는 특유의 절도 넘치는 춤 선으로 강렬한 칼군무와 그들의 섹시미 넘치는 표정들로 신인답지 않은 패기를 보여줬고, 이에 딘딘은 아낌없는 물개 박수로 그들을 응원했다.한편 UNVS는 두 번째 싱글 앨범의 타이틀곡' Give You Up(기브 유 업)'으로 여러 음악 방송과 다양한 예능프로그램에서 활약을 이어갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com