래퍼 쿠기(Coogie)의 신곡이 베일을 벗는다.쿠기는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정규 1집 앨범 ‘UP!(업)’을 발매한다.‘UP!’은 쿠기가 데뷔 2년 만에 처음으로 선보이는 첫 정규 앨범으로, 다양한 시도를 통해 음악적 스펙트럼을 넓혔다.더블 타이틀곡 ‘I Made It(아이 메이드 잇)’과 ‘Set Go!(셋 고)(Feat. 기리보이, 사이먼 도미닉)는 래퍼로서 성공하고 싶은 꿈을 담은 곡으로, 솔직하면서도 당당한 가사가 인상적이다.이외에도 ‘UP!’에는 ‘North Face(노스 페이스)(Feat. Jvcki Wai)’, ‘WII(위)(Feat. The Quiett)’, ‘COKE(코크)’, ‘In My Cup(인 마이 컵)(Feat. BILL STAX)’, ‘All I Know(올 아이 노우)(Feat. MOON)’, ‘Freeway(프리웨이)’, ‘NONO(노노)(Feat. Dive In Purple)’, ‘Ride With Me(라이드 위드 미)’, ‘Right Away(라잇 어웨이)(feat. pH-1)’까지 총 11곡이 수록됐고, 쿠기가 모든 작업에 직접 참여하며 완성도를 높였다.또한 기리보이, 사이먼 도미닉, 재키와이(Jvcki Wai), 더 콰이엇(The Quiett), 빌스택스(BILL STAX), pH-1 등 실력파 아티스트들이 피처링에 참여해 쿠기와 완벽한 시너지를 선보일 예정이다.특히 지난 27일과 28일 소속사 밀리언마켓 공식 SNS를 통해 쿠기의 티저 이미지가 공개되자 팬들은 “우리가 봤던 쿠기가 맞나” “금발 변신 대박” “첫 정규 앨범 기대된다” 등의 열렬한 반응을 보이며 신곡에 대한 기대감을 내비쳤다.쿠기는 “이번 정규 앨범으로 업그레이드된 모습을 보여주고 싶다. 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 소감을 전했다.지난 2018년 Mnet ‘쇼미더머니777’을 통해 주목받은 후 트렌디한 음악들을 발표하며 대세 래퍼로 자리매김한 쿠기는 이번에도 퀄리티 높은 음악을 선보이며 리스너들을 사로잡을 전망이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com