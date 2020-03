BTS '페르소나', 국제음반산업협회 '글로벌 앨범' 3위

한국 가수 최초 2년 연속 선정그룹 방탄소년단(BTS) '맵 오브 더 솔 : 페르소나' 앨범이 국제음반산업협회(IFPI)가 선정한 2019년의 '글로벌 앨범' 톱 10에 들었다.한국 가수가 '글로벌 앨범 톱 10'에 두 해 거푸 오르기는 처음이다.국제음반산업협회가 19일(현지시간) 홈페이지와 SNS에 공개한 '글로벌 앨범 차트 2019'에서 이 앨범은 3위에 올랐다.국제음반산업협회는 이 앨범이 "자신감 있고 장르를 넘나드는 사운드로 평론가들의 호평을 받았고 전 세계적으로 히트했다"고 평가했다.한국만 아니라 미국, 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등지에서도 1위를 기록한 사실도 언급했다.방탄소년단은 전년도 같은 차트에서 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)와 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear) 앨범으로 2위와 3위를 모두 차지했다.한편, 2019년 '글로벌 앨범' 1위는 일본 아이돌 그룹 '아라시(嵐)'의 데뷔 20주년 베스트 앨범 '5x20 올 더 베스트(All the BEST)!! 1999-2019'가 차지했다.미국 팝 디바 테일러 스위프트 정규 7집 '러버(Lover)'가 2위에 올랐다.레이디 가가가 출연한 영화 '스타 이즈 본'의 오리지널 사운드 트랙(OST)이 4위, 빌리 아일리시의 '웬 위 올 폴 어슬립, 웨어 두 위 고?'(When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)가 5위였다.퀸 '보헤미안 랩소디'(6위), 에드 시런 'No.6 컬래버레이션스 프로젝트'(7위), 아리아나 그란데 '땡큐, 넥스트'(8위), 람슈타인 '람슈타인'(9위), 비틀스 '애비 로드'(10위)가 뒤를 이었다.음반제작자의 권익 보호를 위해 조직된 국제기구인 국제음반산업협회는 전 세계 실물 앨범 판매량과 디지털 음원 다운로드 수치를 합산해 매년 '글로벌 앨범' 톱 10 차트를 발표한다.방탄소년단은 이 협회가 선정한 지난해의 '글로벌 아티스트' 명단에서도 7위를 차지했다.한편, 이 협회가 최근 발표한 지난해의 '글로벌 싱글' 명단에서는 빌리 아일리시의 '배드 가이'가 1위에 선정됐다./연합뉴스