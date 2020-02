블랙식스, Nice to meet you 발매 기념 팬 사인회 (사진=블랙홀)

블랙식스(BLACK6IX)가 가까이서 팬을 만난다.블랙식스는 오는 22일 두 번째 미니앨범 ‘Nice to meet you’(나이스 투 미트 유) 발매 기념 팬 사인회를 개최한다.지난 12일 발매한 블랙식스의 신곡 ‘Call My Name’(콜 마이 네임)은 블랙식스표 강렬한 카리스마와 파워풀함을 시원하고 다양한 신스(Synth)와 브라스, 강한 트랩이 어우러진 사운드로 표현했다.이번 블랙식스 팬 사인회는 19일부터 앨범 ‘Nice to meet you’ 판매분 소진 시까지 응모가 가능하다. 특히 추가 이벤트로 멤버들의 비하인드 포토를 랜덤으로 증정한다고 알려져 팬들의 기대감도 더욱 키우고 있다.앞서 블랙식스는 말레이시아와 브라질, 동유럽 등에서 단독투어를 진행, 전 좌석을 매진시키며 국내외 탄탄한 팬덤을 자랑해 눈길을 끈 바 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com