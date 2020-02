여자친구(사진=MBC)

그룹 여자친구가 7일 MBC 표준FM '아이돌 라디오'에 출연해 특유의 흥을 폭발시키며 페스티벌 같은 한 시간을 꾸몄다. 특별히 이날 진행은 여자친구의 멤버 소원과 예린이 맡아 활약했다.여자친구는 7개월 만에 새 미니 앨범 '回:LABYRINTH'를 발매했다. 엄지는 "7개월 만에 컴백한 만큼 공들인 앨범이다. 한자 '돌아올 회'와 미로를 뜻하는 'LABYRINTH'가 합쳐진 앨범명이 스토리를 설명하고 있다"면서 "지난 시간을 되돌아보며 앞으로 어떻게 나아갈 것인지를 고민하고 갈등하는 소녀의 심리를 담은 앨범"이라고 소개했다.타이틀곡 '교차로 (Crossroads)'는 음원차트 1위를 기록하는가 하면, SNS에 '여자친구 신곡'이라는 실시간 트렌드가 오르기도 하며 공개와 동시에 뜨거운 반응을 얻었다. 이 소식을 들은 은하는 "굉장히 놀랍고 전 세계에서 이용하는 SNS에서 그런 일이 있었다니 영광스럽다"고 소감을 밝혔다. 신비는 "우리는 음원차트 성적을 항상 공유한다. 이번엔 소원이 가장 관심이 많은 것 같다. '지금 몇 위일까?' 퀴즈도 낸다"고 솔직하게 말하기도 했다.'명곡 부자' 여자친구는 앨범의 수록곡을 자세히 살펴보는 시간도 가졌다. 소원은 'Labyrinth'를 "팬들 사이에서 '모른 척해줄 테니까 지금이라도 더블 타이틀 해'라는 말이 나올 정도로 인기가 많은 곡"이라고 소개하면서 "나도 이 노래를 처음 받았을 때 수록곡 하기 아깝다고 말했었다"고 덧붙였다. 예린은 "화려한 미로 속 세상에서 머물까? 나갈까? 두 개의 자아가 충돌하는 이야기"라고 설명한 뒤 신비와 함께 소름 끼치는 연기력으로 이 감정을 표현해내 박수를 받았다.이어 'Here We Are'에 관해 신비는 "콘서트를 하게 된다면 꼭 하고 싶은 곡 중 하나다. 이 곡의 킬링 포인트는 멤버들이 한 번씩 애드리브를 하고 마지막에 소원의 감성 보이스가 나오는 것이다"라고 말했다. 은하 또한 "팬들이 함께 '단체 떼창'을 해주면 너무 좋을 것 같다"고 거들었다.'지금 만나러 갑니다 (Eclipse)'가 흘러나오자 예린은 "후렴구 가사가 너무 예쁘다"고 감탄했다. 소원은 "가장 우리다웠던 모습으로 돌아가 온전하게 빛나고 싶은 이야기를 담고 있다"라는 곡 소개글을 읽고, 멤버들에게 '여자친구가 가장 여자친구 다울 때는 언제'인지 물었다.이에 엄지는 "숙소에서의 외면이 가장 자연스럽고 나답다"고 답해 웃음을 자아냈고, 소원은 "여자친구는 무대에서 음악 할 때가 가장 여자친구답다"고 리더답게 정리해 모두를 감탄케 했다.여자친구는 'Dreamcatcher' 라이브 무대를 선보였다. 감미로운 목소리를 뽐낸 은하는 "드림캐쳐처럼 밤에 나쁜 꿈을 꾸지 않게 어둠으로부터 지켜달라는 마음을 담은 곡"이라고 곡을 설명했다. 이어 신비는 "컴백을 앞두고 멤버들이 이상한 꿈을 많이 꿨다. 최근까지도 안 좋은 꿈을 꾼다. 그런데 해몽은 다 좋았다"는 비하인드도 공개했다.여자친구는 "자기 자신과 마주하고, 약한 '나'지만 인정하고 사랑하겠다"는 내용의 곡 'From Me'를 들으며 자기 자신에게 한 마디씩 응원을 보냈다. 소원은 "소원아, 너는 사랑받을 수 있는 가치를 가진 사람이야"라고 했고, 신비는 "잘하고 있다"며 스스로를 칭찬해 청취자들을 감동하게 만들었다.앨범 소개를 마친 여자친구는 '아이돌 라디오' 전매특허 코너 메들리 댄스에 나섰다. '칼군무돌' 여자친구는 특별히 랜덤으로 재생되는 음악에 맞춘 즉석 퍼포먼스에 도전했다. '열대야 (Fever)', '해야 (Sunrise)', '밤 (Time for the moon night)', '너 그리고 나 (NAVILLERA)', '시간을 달려서 (Rough)', '오늘부터 우리는 (Me gustas tu)'으로 이어진 명곡 퍼레이드에 맞춰 여자친구는 흐트러짐 없는 안무를 펼쳐 도전에 성공했다.또 여자친구는 예린-유주, 소원-엄지, 신비-은하로 짝을 이뤄 다양한 게임을 즐기며 여흥을 발산했다. '포복절도' 예능감으로 'GF 페스티벌'을 꾸민 여자친구는 "팬들에게 우리끼리의 즐거운 추억을 선물한 것 같아 너무 좋았다"는 소감으로 이날 방송을 마무리했다.MBC 라디오의 아이돌 전문 프로그램 '아이돌 라디오'는 매일 새벽 1~2시 MBC 표준 FM(서울·경기 95.9MHz), MBC 라디오 애플리케이션 mini에서 방송된다. 매일 밤 9~10시엔 네이버 브이라이브 애플리케이션(V앱)에서 방송 전 보이는 라디오(주말 제외)로 만나볼 수 있다.