내 안의 발라드 출연진, 웃음기 벗고 진지함 무장 (사진=Mnet)

‘내 안의 발라드’ 초보 발라더들의 앨범 도전기가 시작됐다.31일 Mnet ‘내 안의 발라드’ 측은 공식 SNS를 통해 출연진 6인의 발라더 변신을 예고하는 2차 티저 영상을 공개했다.공개된 영상은 이종격투기 선수 김동현, 개그맨 문세윤, 작곡가 유재환, 배우 윤현민, 방송인 장성규, 모델 겸 배우 주우재가 유쾌, 능청, 진지를 오가는 모습으로 자신의 직업과 이미지를 표현하며 등장한다.곧이어 ‘Do you know me? This is me!’라는 문구가 등장함과 동시에 단조로운 배경이 걷히며 화려한 조명이 가득한 무대가 펼쳐졌다.그곳에서 스탠드 마이크를 잡고 스포트라이트를 받는 출연진들이 진지한 눈빛을 발사, 대중이 기존에 알고 있던 이미지에서 벗어나 진짜 발라더로 변신을 예고해 시선을 압도했다.남모르게 품고 있던 발라더의 꿈을 이룰 이들의 충만한 열정이 드러나며, 앞으로 써내려 갈 본격 좌충우돌 성장 스토리에 대한 기대감을 증폭시켰다.발라드 명곡을 발견하는 재미에 더해 음악 전문 채널다운 멋진 무대를 선사할 초보 발라더들의 진짜 앨범 도전기 ‘내 안의 발라드’에 시청자들의 기대가 커지고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com