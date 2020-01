젝스키스 리얼리티 젝포유 론칭 (사진=YG)

젝스키스가 리얼리티 프로그램을 론칭하며 팬들에게 더 가까이 다가간다.젝스키스는 22일 공식 블로그를 통해 젝스키스의 리얼리티 프로그램 ‘젝포유’ 티저 영상을 공개했다.올해 데뷔 23주년을 맞은 젝스키스가 선보이는 리얼리티 프로그램인 만큼 티저 영상 공개만으로도 팬들의 열띤 반응을 불러일으켰다.이 영상에서 은지원 이재진 김재덕 장수원 네 멤버들은 쾌활한 분위기 속에서 설날 노래를 부르며 팬들에게 새해 인사를 전했다.멤버들은 “여러분 2020년 새해가 밝았습니다. 옐키 여러분 새해 복 많이 받으시고요”라며 인사한 뒤 “올해는 여러분께 젝스키스의 모든 것을 보여드리겠습니다. 젝스키스 FOR YOU”라고 젝스키스 리얼리티 프로그램 ‘젝포유’를 예고해 기대를 높였다.‘젝포유’는 오는 24일 프롤로그 공개 이후 매주 금요일 젝스키스 유튜브 채널 등에 업로드될 예정이다. 프롤로그는 23일 VLIVE FANSHIP 통해 선공개된다.본편에는 티저 영상에서 느낄 수 있는 젝스키스의 유쾌한 에너지는 물론 멤버들이 귀띔한 그대로 젝스키스의 모든 것이 담길 예정이다. ‘ALL FOR YOU’ 작업 과정을 공개하며 새 앨범에 대한 팬들의 궁금증을 풀어주고, 그동안 보여주지 못한 젝스키스 멤버들의 이야기를 접할 수 있는 시리즈가 될 전망이다.한편, 젝스키스는 오는 28일 첫 미니앨범 ‘ALL FOR YOU’를 음원을 공개하고, 29일 앨범을 발매한다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com