방탄소년단, 깊은 내면으로…베일 벗은 선공개곡 '블랙 스완'

그룹 방탄소년단(BTS)이 새 앨범 발매에 앞서 수록곡 '블랙 스완'(Black Swan)을 17일 전 세계에 먼저 선보였다.방탄소년단은 이날 오후 6시 국내 및 해외 주요 음원사이트를 통해 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 수록곡인 '블랙 스완' 음원을 공개했다.방탄소년단이 정규 앨범 발매에 앞서 수록곡 중 하나를 먼저 선보이기는 처음이다.'블랙 스완'은 선공개곡이며, 앨범 타이틀곡은 내달 21일 오후 6시 '맵 오브 더 솔 : 7' 앨범 정식 발매와 함께 베일을 벗는다.소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 '블랙 스완'은 트랩 드럼 비트와 애절한 로파이(lo-fi) 기타 선율 등이 어우러진 몽환적인 분위기의 클라우드 랩(Cloud Rap), 이모 힙합(Emo Hip hop) 장르 곡이다.소속사는 "방탄소년단은 '블랙 스완'에서 자신의 깊은 내면으로 들어가 예술가로서 숨겨둔 그림자와 마주한다"고 전했다.소속사는 "음악을 하면 할수록 더 이상 음악이 내게 큰 감동이나 떨림을 주지 못할 것이라는 두려움을 겪지만, 마음속 깊은 곳에서 내 안의 '블랙 스완'(검은 백조)을 마주한 순간 내게는 음악밖에 없음을 역설적으로 깨닫는다"고 설명했다.방탄소년단은 이날 '블랙 스완' 발표와 함께 슬로베니아 무용단 '엠엔(MN) 댄스 컴퍼니'가 댄스 퍼포먼스를 펼친 '아트 필름'도 공개했다.그동안 소속사는 선공개 곡 제목을 비롯한 어떤 정보도 공개하지 않았다.소속사 관계자는 "콘텐츠를 온전히 감상할 수 있는 공개 방식이라 판단했다.노래를 듣고 아트 필름을 보시면 그 이유를 아실 것"이라고 앞서 예고한 바 있다.그동안 전 세계적 돌풍을 일으키며 각종 기록을 갈아치운 방탄소년단이 이번 곡으로 세계 음악시장에서 어떤 성적을 낼지도 관심이다.지난해 4월 발표한 앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL: PERSONA) 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy with Luv)는 빌보드 메인 싱글차트인 '핫100'에서 8위까지 올라 K팝 그룹 최고 기록을 썼다.'작은 것들을 위한 시'는 빌보드와 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트에서도 싱글 차트 13위까지 오르며 방탄소년단 곡으로선 최고 기록을 세웠다.방탄소년단은 신보 발매 한 달여 전 선공개곡을 내놓고, 세계적 현대미술 작가 22명과 글로벌 5개 도시에서 전시 프로젝트를 여는 등 이번 컴백을 어느 때보다 대대적으로 진행하고 있다.세계적으로도 이미 관심이 뜨겁다.'맵 오브 더 솔 : 7'은 지난 9일 예약판매가 시작된 뒤 1주일 만에 선주문량이 342만 장을 넘어서며 방탄소년단 앨범 사상 최다 기록을 세웠다./연합뉴스